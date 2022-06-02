Лолита Милявская решила вернуться к бизнесмену
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Лолита Милявская решила вернуться к бизнесмену

Лолита Милявская решила вернуться к бизнесмену
Певица Лолита Милявская возобновила свой роман с богатым человеком. В минувшем марте артистка сообщила о разрыве с бизнесменом, с которым познакомилась несколько лет назад. Оказалось, не так давно певица возобновила отношения с избранником. Артистка рассказала о возлюбленном и возможной шестой свадьбе. Лолита Милявская не хочет представлять любимого публике, однако несколько фактов о нем рассказала. Избранника зовут Роман, он на восемь лет моложе, имеет свой бизнес. Ухажер певицы посещает все ее концерты и одаривает дорогими подарками. Например, недавно мужчина преподнес исполнительнице перстень с бриллиантами. Регистрировать отношения с возлюбленным Лолита не спешит — она была пять раз замужем, и штамп для нее уже ничего не значит. «Фактически я не знаю даже, имеет ли это смысл. Я не ставлю рекорды. Мой паспорт немножко устал», — заявила Милявская в программе Пятого канала «Светская хроника».
Лолита Милявская - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» А ведь в прошлом году СМИ писали, якобы звезда сыграла тайную свадьбу с Романом. На деле — пара просто обменялась амулетами. «Надо сначала пожить, правда. А потом уже совершать этот поступок, во время которого ты точно отдаешь отчет, что, если готовы закрыть глаза на какие-то твои черты характера, будь добра закрой и на другие», — считает певица. Сейчас певица сосредоточена не только на личной жизни, но и воспитании дочери Евы, которую недавно перевезла из Киева в Москву. К слову, заниматься наследницей артистке помогает мама. «Я делаю все, чтобы моя семья жила очень хорошо, и мы достаточно близки и вместе. Поэтому проживание на одном унитазе в том смысле, что меня нет большую часть времени в году, для меня очень хорошо», — заключила исполнительница «Пятому каналу».
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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