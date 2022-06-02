Лунный день сегодня 2 июня 2022 года

Вадим Карасев

Переменчивая энергетика Луны способна влиять на наши планы, препятствуя их воплощению в жизнь. Провести этот четверг с пользой помогут рекомендации астрологов, отраженные в лунном календаре.

Сегодняшний день очень сложно назвать благоприятным. Поскольку ночное светило будет находить в не в самом лучшем положении. Самым главным врагом для каждого из нас станут сомнения, ведь они с высокой вероятностью не дадут нам изменить свою жизнь к лучшему. Астрологи рекомендуют каждому из нас быть более ответственными и осторожными.

Фаза Луны: начинается 4 лунный день, которому суждено пройти под эгидой стихии Воды, представленной Раком. Растущая Луна не лучшим образом сочетается с силой Воды, поэтому лучше в этот день избегать неурядиц и вести себя достойно.

Магнитные бури 2 июня: сегодня метеорологи не прогнозируют возмущений магнитосферы.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

размеренность;умение отдыхать;гармония;компромиссы;интуиция.упрямство;конфликты;переутомление.

Энергетика этого дня располагает к бытовым рутинным делам. Уборку можно провести как утром, так и после обеда. При желании ее можно и вовсе отложить. Если кто-то из ваших близких изъявит желание вам помочь, разделив домашние обязанности с вами, то постарайтесь сделать так, чтобы совместные дела не привели к конфликтным ситуациям. Ни в коем случае не выясняйте отношений и не нарушайте личных границ своих детей, родителей, второй половинки. Перед сном, по мнению экспертов сайта dailyhoro.ru , полезно будет проветрить комнаты.

Одежда и талисманы удачи на этот четверг

В эти сутки астрологи рекомендуют остановить выбор на пастельных оттенках. Нежные цвета типа глубокого синего или нежного розового благотворно повлияют на настроение и позволят достигать поставленных целей без спешки и нервозности. Черный цвет поможет нейтрализовать дисгармонию Луны.

В качестве талисманов лучше всего использовать в этот четверг украшения с малахитом и лунным камнем. Такие минералы в совокупности с серебром или платиной защитят вас от нежелательного негативного воздействия со стороны и помогут высвободить максимум позитивной энергии.

Любовь и общение 2 июня

Общение с коллегами и близкими может обернуться конфликтами и ссорами из-за упрямства обеих сторон. Неурядицы в процессе общения могут появляться только в том случае, если оба человека не захотят идти друг другу навстречу. Если хотя бы один будет стараться избежать ссоры, это уже поможет сохранить баланс и гармонию.





В личной жизни избежать конфликтов поможет умение заранее обговорить все детали, чтобы не спорить и не затягивать совместные дела. Повышенный тон в разговоре 2 июня абсолютно неприемлем, поэтому астрологи рекомендуют искать компромиссные решения, а не стоят на своем до последнего.

Финансы и работа в 4 лунный день

Астрологи предупреждают и о том, что сегодня могут внезапно всплыть дела из прошлого, которые потребуют особого внимания. Решение деловых вопросов будет затруднено из-за внутренних противоречий, обусловленных влиянием Рака. Рост Луны даст нам чуточку больше активности, однако, в эти сутки астрологи рекомендуют избегать переутомления.

Удача в этот день не отвернется от тех, кто уверен в себе и может противостоять давлению со стороны. Крупные покупки сегодня могут стать причиной финансовых затруднений в будущем, поэтому неосмотрительно тратить средства запрещено. В эти сутки стоит завершать ранее начатые дела, чтобы освободить время для новых проектов в будущем.

Настроение и здоровье по лунному календарю

В этот четверг поддержать тонус и сохранить хорошее самочувствие помогут теплые ванны, общение с приятными людьми, либо временное уединение. Своевременный отдых поможет быстро восполнить потерянные силы и избежать переутомления, которое сегодня может стать причиной проблем с настроением.

Во всех делах астрологи рекомендуют полагаться на опыт и интуицию, чтобы не допустить ошибок. Советы окружающих не станут полезными. Наоборот, они могут лишь испортить вам настроение. Вместо этого старайтесь думать своей головой. При желании можно побыть в уединении. Это пойдет вам на пользу.