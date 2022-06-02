Мария Шукшина высказалась о внешности Светланы Лободы
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Мария Шукшина высказалась о внешности Светланы Лободы

Мария Шукшина высказалась о внешности Светланы Лободы
Актриса Мария Шукшина не понимает, кому может нравиться искусственная красота. В соцсетях обсуждают одну из победительниц конкурса «Королева красоты — Крым Весна 2022» Ольгу Валееву. Мария Шукшина удивилась выбору жюри и сравнила девушку со Светланой Лободой. Мария Шукшина уже несколько лет последовательно критикует поп-культуру и говорит, что в мире не хватает духовности. Не нравится ей и современная молодежь, которая ведет себя чересчур развязно. Особое внимание знаменитая актриса уделяет красоте — она любит натуральные и яркие лица, поэтому не могла пройти мимо снимков победительницы конкурса «Королева красоты — Крым Весна 2022» Ольги Валеевой. Нестандартная внешность девушки стала предметом споров. «Увидела эту новость и как будто окунулась в прошлую жизнь... Жюри конкурса явно пребывает в «замороженном» состоянии в плане представлений о понятии «русская, русский, русское». Фанаты Лободы, видимо, поклонники искусственного и безобразного, силикона и ботокса. Думаю, среди мужчин и женщин вряд ли наберется 1% тех, кому такая «королева красоты» придется по душе. А вот жюри выбрало эту девушку», — пишет Шукшина в Telegram-канале.
Светлана Лобода - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Она задалась вопросом, какой возраст у членов жюри, и сама предположила, что они уже играли в Барби. Сама Мария не любит эту игрушку, так как такое неприятно ее глазу, да и сердцу не нравится эта искусственная красота. «Нет, я понимаю, закон инерции никто не отменял, но так хочется… Как там Цой пел? Перемен, требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза», — возмущается актриса. Высказывании Марии явно заденет поклонников украинской звезды Светланы Лободы, которая много лет выступала в России. В Сети полно слухов о том, что певица сделала несколько пластических операций, но сама она всегда уходила от ответа и не комментировала эти темы. Отметим, что сейчас Лободу критикуют за то, что она проживает в Европе и нелестно высказывается о спецоперации на Украине. Публика считает, что большую часть своего состояния она заработала именно в России, а теперь льет на нее негатив.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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