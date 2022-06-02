Марина Александрова показала повзрослевших детей на прогулке

Актриса Марина Александрова в честь праздника опубликовала редкий снимок с детьми. Марина Александрова, которая крайне редко балует поклонников фотографиями своих детей, сделала исключение и поделилась фотографией, где изображены и ее сын Андрей, которому в июле уже исполнится 10 лет, и шестилетняя дочка Катя. Марина, которая души не чает в своих малышах, подписала снимок, на котором нежно обнимает своих отпрысков, лаконично, в свойственной ей манере: «Пусть все дети будут под защитой!».Марина Александрова с детьми И если раньше актриса предпочитала публиковать фотографии своих детей со спины, то сейчас поклонники наконец-то смогли разглядеть их лица. И отметили, что дети, особенно дочка, очень похожи на свою красавицу-маму. В недавнем интервью 7days.ru Марина Александрова рассказала, что с появлением детей ее жизнь заиграла новыми красками. Она призналась, что воспитывает их любовью и своим примером, потому что словами и объяснениями ничего не добьешься, если будешь сам делать обратные вещи. Она уверена: очень важно помочь своему ребенку раскрыться, найти себя, свое предназначение, талант. Для этого надо знакомиться со своим ребенком. «Это не ты, не твой муж, это какой-то новый коктейль, смешанный из ваших качеств, генов и всего остального. Надо уметь слышать детей. Не себя в них искать и какие-то нереализованные вещи реализовывать, а идти от них самих» — говорит актриса. Сын Андрей в девять лет очень любит читать —именно в этом возрасте и актриса полюбила чтение. «А Андрей увлекся чтением гораздо раньше. Они же, как поется в песне, будут лучше, чем мы. Я абсолютно с этим согласна. Они действительно быстрее, креативнее, интереснее. Сын научился читать рано и сразу на нескольких языках: русском, английском и испанском» — говорит Александрова.