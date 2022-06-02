Microsoft обещает «сюрпризы» для Game Pass в июне
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Microsoft обещает «сюрпризы» для Game Pass в июне

Microsoft обещает «сюрпризы» для Game Pass в июне


Вчера было объявлено об играх, которые станут доступны в подписке Game Pass в первой половине июня. Таких игр оказалось всего 6 штук, хотя и среди них есть пара давно ожидаемых проектов. На этом Microsoft явно не собирается ограничиваться с подборкой игр на июнь, о чем она сообщила в блоге.

В официальном блоге Xbox Wire говорится о том, что в июне в Game Pass точно стоит ждать сюрпризы:

Мы еще не закончили [с играми в Game Pass] на июнь, так что следите за The Wire или PC и Xbox Game Pass в Twitter, чтобы узнать о большем количестве игр, больше дат выпуска и, возможно, несколько сюрпризов. Увидимся 12 июня на Xbox & Bethesda Games Showcase и скоро вернемся сюда!

Напомним, что 12 июня пройдет конференция Xbox и Bethesda, где можно ожидать не только анонсы новых проектов и информацию по ранее анонсированным играм, но и нечто интересное для Game Pass.

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По материалам: newxboxone

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