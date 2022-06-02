Никас Сафронов рассказал о своей зарубежной недвижимости

Художник Никас Сафронов раскрыл все карты. Звезда пера раскрыл карты, признавшись, что у него имеется недвижимость в Греции, а также строится дом в Турции. На вопрос журналистов — не беспокоится ли он в нынешней ситуации за свою заграничную недвижимость? — художник ответил, что верит в свою звезду. И добавил, что не планирует покидать Россию.Никас Сафронов Когда же Сафронова спросили, что он думает о селебрити, перебравшихся на Запад, в частности, об Алле Пугачевой, последовал ответ: «Это ее личное дело, она сама знает, что делает. Она была, она есть. Максим — ее муж, был ведущим. Ну что он создал такое великое? Ну, уехал и уехал. Я думаю, Алла вернется», — сказал Никас Сафронов журналистам издания «МК.ru».