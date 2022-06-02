Никиту Джигурду уделал сын Бари Алибасова

Эпатажный артист Никита Джигурда проиграл на ринге сыну продюсера. У сына продюсера «На-На» незавидная репутация. Звездного наследника не раз обвиняли в избиении женщин. Недавно Алибасов-младший решил вылить агрессию на ринге и выбрал в качестве соперника Никиту Джигурду. 36-летний Бари Алибасов-младший принял участие в боях без правил. Его соперником на ринге стал Никита Джигурда. Оба славятся эксцентричными выходками, но равные ли они противники? Организаторов не смутило, что звездный наследник значительно тяжелее и моложе 61-летнего актера. Несмотря на возраст, Джигурде удавалось сдерживать удар. Однако к концу раунда звезда несколько раз получил кулаком по лицу. Алибасов-младший избил артиста до крови, заставив ужаснуться Анастасию Волочкову.Никита Джигурда избитый Бари Алибасовым Балерина болела за друга из зрительского зала. После завершения боя она вышла на ринг, чтобы поддержать измученного актера. «Почему Волочкова мой талисман? Она богиня! Она танцует в небесах…» — говорил Никита. Речь Джигурды перебил криками Алибасов-младший, а его болельщица Елена Беркова облила балерину водой. Бывшая прима Большого театра не стала обращать внимание на провокацию. «Я тяжело пережила бой Никиты. Не могу спокойно смотреть, когда люди дерутся, особенно, если это мой ближайший друг. Кровь на его лице…» — делилась эмоциями Настя в YouTube-шоу Epic Fighting Championship. Сам артист остался доволен поединком. Он отметил, что все еще в хорошей форме и может соревноваться с молодыми. Зрители восхитились выдержкой звезды. «Джигурда, конечно, красавчик. В 61 год так стоять еще и почти побеждать!»; «Джигурда просто машина для своего возраста. Думаю, победу можно было бы и ему отдать. Волочкова себя самым адекватным образом повела»; «Никиту жалко, он реально победил. Непонятно почему судья отдал победу Бари», — негодуют пользователи.