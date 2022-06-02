Николай Басков рассказал об отношениях с бывшей любовницей

Певец Николай Басков высказался о личной жизни. На днях Софи Кальчева призналась, что, несмотря на разрыв, она продолжает поддерживать общение с Николаем Басковым. Бывшая невеста певца рассказала, что он, как и раньше, относится к ней с добротой и чуткостью. Не пропускает важные события в жизни Софи: поздравляет с премьерами и достижениями её сына. Исходя из этого признания, многие предположили, что отношения пары имеют шансы на возобновление. Не так давно стало известно, что Басков всерьез занялся поиском будущей жены. Построив просторный загородный дом, он понял, что готов к женитьбе и рождению детей. До этого Николай сомневался в необходимости создания большой семьи, ведь раньше он почти всё время проводил не дома, а на гастролях. Но пандемия и вынужденный перерыв в работе всё расставили по своим местам.Николай Басков - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Тем не менее Кальчева не является той девушкой, на которой Басков готов жениться. Об этом он рассказал «Пятому каналу», подчеркнув, что его чувства к Софи остались в прошлом. «Мы с Софией общаемся, но это уже прошлая история», — цитирует Баскова источник. Стоит отметить, что Басков уже однажды пытался стать семейным человеком. В 2001 году он расписался со Светланой Шпигель, которая через пять лет после свадьбы родила ему сына Бронислава. Но так получилось, что супруги расстались в плохих отношениях, когда мальчик был еще совсем маленьким. Николай уже давно не видел своего сына, так как бывшая жена не дает ему участвовать в его жизни.