Официально: Новая Dragon Age получит название Dragon Age: Dreadwolf
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Официально: Новая Dragon Age получит название Dragon Age: Dreadwolf

Официально: Новая Dragon Age получит название Dragon Age: Dreadwolf


О разработке новой части Dragon Age уже давно известно, издательство Electronic Arts и Bioware не скрывают, что работа над ней ведется. У проекта было неофициальное название Dragon Age 4.

Сегодня же объявили, что новая Dragon Age будет называться Dragon Age: Dreadwolf. Вместе с анонсом, разработчики раскрыли поверхностно сюжет. Игроков снова ждет встреча с Соласом (магом из Dragon Age: Inquisition), под личиной которого скрывался древний бог Фен’Харел. Разработчики в анонсе отметили, что Dragon Age: Dreadwolf по сюжету будет понятна и игрокам, которые пропустили Inquisition.

На данный момент у Dragon Age: Dreadwolf нет даты релиза, но в 2022 году обещают дать больше информации о проекте.

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По материалам: newxboxone

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