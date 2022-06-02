Официально: Новая Dragon Age получит название Dragon Age: Dreadwolf

Вадим Карасев





О разработке новой части Dragon Age уже давно известно, издательство Electronic Arts и Bioware не скрывают, что работа над ней ведется. У проекта было неофициальное название Dragon Age 4.

Сегодня же объявили, что новая Dragon Age будет называться Dragon Age: Dreadwolf. Вместе с анонсом, разработчики раскрыли поверхностно сюжет. Игроков снова ждет встреча с Соласом (магом из Dragon Age: Inquisition), под личиной которого скрывался древний бог Фен’Харел. Разработчики в анонсе отметили, что Dragon Age: Dreadwolf по сюжету будет понятна и игрокам, которые пропустили Inquisition.

На данный момент у Dragon Age: Dreadwolf нет даты релиза, но в 2022 году обещают дать больше информации о проекте.