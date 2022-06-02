Пенсионный фонд ускорит выплату пособий многодетным
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пенсионный фонд ускорит выплату пособий многодетным

Пенсионный фонд ускорит выплату пособий многодетным

14:21  Автор: Варвара Комарова



Данные о многодетных семьях теперь будут поступать в отделения Пенсионного фонда ежедневно, что позволит оперативнее рассматривать заявления на выплаты. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Как уточнили в фонде, до сих пор сведения о семьях с тремя и более детьми направлялись в ПФР реже. Для подтверждения многодетности фонд делал запросы в органы соцзащиты, которые могли обрабатывать их до пяти рабочих дней.

«Оперативное обновление сведений в течение одного дня позволит исключить такие запросы и быстрее рассматривать обращения», — отметили в ПФР.

Ранее Президент России Владимир Путин предложил обновить систему поощрения многодетных семей, установив единовременную выплату за медаль многодетным семьям, матерям-героиням и обладателям ордена родительской славы. По словам главы государства, за медаль стоит выплачивать 200 тысяч рублей, при вручении ордена «Родительская слава» — 500 тысяч рублей, а матерям, удостоенным почетного звания «Мать-героиня» после его восстановления, — миллион рублей.


Читайте также:

• Доставку пенсии можно будет оформить через Фонд соцстрахования • Путин поручит рассмотреть вопрос досрочной пенсии для многодетных отцов • Пособия на детей и беременным вырастут после индексации прожиточного минимума



#выплаты #льготы #дети


57
Какие выплаты вырастут с 1 апреля 26.03.2022
Путин объявил о выплатах на детей 8-16 лет для семей с невысокими доходами 08.03.2022
Казахстан развивает стратегическое партнерство с Россией 24.04.2022
В Оренбургской области произошел взрыв на руднике 23.04.2022
# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Эльфы, гномы и тролль: герои сериала "Властелин колец: Кольца власти" появились в новой фотосессии
Эльфы, гномы и тролль: герои сериала "Властелин колец: Кольца
Никиту Джигурду уделал сын Бари Алибасова
Никиту Джигурду уделал сын Бари Алибасова
Тигран Кеосаян наехал на Максима Галкина и назвал его сткотиной
Тигран Кеосаян наехал на Максима Галкина и назвал его сткотиной
Dress Code. Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Олеся Судзиловская, Гоша Куценко на премьере фильма "Одна"
Dress Code. Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Олеся Судзиловская, Гоша
Тигран Кеосаян заявил, что Татьяна Лазарева экспериментирует с алкоголем
Тигран Кеосаян заявил, что Татьяна Лазарева экспериментирует с
Лолита Милявская решила вернуться к бизнесмену
Лолита Милявская решила вернуться к бизнесмену
Инсайдер: Warzone 2 выйдет через через пару месяцев после Modern Warfare II
Инсайдер: Warzone 2 выйдет через через пару месяцев после Modern
В возрасте старше 70 лет у людей резко падает разнообразие стволовых клеток в костном мозге
В возрасте старше 70 лет у людей резко падает разнообразие стволовых
18 умельцев, которые наглядно покажут, как устранить любую поломку с помощью скотча и клейкой ленты
18 умельцев, которые наглядно покажут, как устранить любую поломку с
Ubisoft не будет проводить презентацию в стиле E3 в июне
Ubisoft не будет проводить презентацию в стиле E3 в июне
Новые слухи о возможном релизе Final Fantasy 7 Remake на Xbox
Новые слухи о возможном релизе Final Fantasy 7 Remake на Xbox
Регулярное умеренное потребление кофе снижает риск смерти
Регулярное умеренное потребление кофе снижает риск смерти

Топ на сегодня

Тайваньские власти запретили экспорт в Россию и Беларусь чипов с тактовой частотой более 25 МГц
Тайваньские власти запретили экспорт в Россию и Беларусь чипов с
5 популярных фраз, которым мало кто верит
5 популярных фраз, которым мало кто верит
Ксения Собчак рассказала о серьезной болезни миллиардера основавшего Магнит
Ксения Собчак рассказала о серьезной болезни миллиардера основавшего
Сын Владимира Жириновского полностью открестился от отца
Сын Владимира Жириновского полностью открестился от отца
Новый трейлер Warhammer 40,000: Darktide — игра будет в Game Pass уже 13 сентября
Новый трейлер Warhammer 40,000: Darktide — игра будет в Game Pass уже

Еще по теме

Героическим мамам пообещали миллион
Пенсионный фонд перечислил выплаты по десять тысяч рублей на 16,2 миллиона детей
Сергей Собянин вручил ордена и медали «Родительская слава» накануне Дня матери
Количество многодетных семей в Нижегородской области выросло вдвое за 9 лет