Пенсионный фонд ускорит выплату пособий многодетным

14:21 Автор: Варвара Комарова

Данные о многодетных семьях теперь будут поступать в отделения Пенсионного фонда ежедневно, что позволит оперативнее рассматривать заявления на выплаты. Об этом сообщается на сайте ПФР.

Как уточнили в фонде, до сих пор сведения о семьях с тремя и более детьми направлялись в ПФР реже. Для подтверждения многодетности фонд делал запросы в органы соцзащиты, которые могли обрабатывать их до пяти рабочих дней.

«Оперативное обновление сведений в течение одного дня позволит исключить такие запросы и быстрее рассматривать обращения», — отметили в ПФР.

Ранее Президент России Владимир Путин предложил обновить систему поощрения многодетных семей, установив единовременную выплату за медаль многодетным семьям, матерям-героиням и обладателям ордена родительской славы. По словам главы государства, за медаль стоит выплачивать 200 тысяч рублей, при вручении ордена «Родительская слава» — 500 тысяч рублей, а матерям, удостоенным почетного звания «Мать-героиня» после его восстановления, — миллион рублей.





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