Певица Валерия высмеяла свою внешность

54-летняя певица Валерия рассказала о своей красоте. Артистка критически отозвалась о себе. Поп-звезда призналась, что в юности не умела правильно укладывать волосы и делать макияж. Исполнительница хита «Была любовь» находится в отличной физической форме. Фигуре артистки могут позавидовать многие молодые девушки. Чтобы так выглядеть в пятьдесят с лишним лет, Валерии приходится прикладывать немало сил. Поп-звезда начинает день с тренировки и старается заниматься спортом 3-4 раза в неделю. «Сейчас больше занимаюсь функциональным тренингом. Мне это важно: я не хочу терять форму. Спорт дает жизненный тонус, боевой настрой, чувствуешь себя лучше», — пояснила народная артистка России.Валерия - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Супруга продюсера Иосифа Пригожина часто экспериментирует со стилем и может себе позволить откровенные наряды. В то же время Валерия много лет верна светлому цвету волос. Она лишь изредка меняет длину локонов. Сейчас певица довольна тем, как выглядит, и с иронией вспоминает свои юношеские образы. «Как мама мне всё это позволяла? В 15 лет я сделала себе химическую завивку. Было очень модно. На дискотеку красились, стрелки подводкой делали. Я смотрела на фотографии тех лет и спрашивала маму: «Что же ты мне ничего не говорила? Я ходила как чучело!» Каждый должен был пройти этот период», — поделилась бывшая жена продюсера Александра Шульгина. Артистка также высказалась о 28-летней дочери Анне, которая выступает под псевдонимом Шена. Валерия сожалеет, что в прошлом отправила девушку учиться в Швейцарию на целый год. Сейчас многодетная мать понимает, что это была ошибка. «Мы не понимали, что она там практически одна», — рассказала исполнительница хита «Океаны» в интервью «7 дней».