Певица Жасмин рассказала о своих страхах

Певица Жасмин призналась, чего боится. Российская певица Жасмин посетила кинопоказ триллера, в центре сюжета которого — история девушки, выжившей при крушении самолета. Жасмин призналась, что любит подобные фильмы: «Я киноман, люблю фильмы, сериалы, основанные на реальных событиях. Немного страшновато, но я держусь. Конечно, ставишь себя на место героини. Хотя сейчас мне не страшно летать. Беру айпад, скачиваю много сериалов, отвлекаюсь. Могу выпить бокальчик просекко. Но, честно говоря, не напиваюсь.Жасмин Я действующий артист, летаю много, бывало всякое: и сильная турбулентность. Но я всегда себе говорю в таком случае: это кочки на дорогах, ухабы. В моей жизни был период после того, как родился третий ребенок, когда появились страх и волнение, что со мной может что-то случиться. Но мне кажется, на все воля Божья, и это может со мной произойти в любой момент и уж точно не будет связано с самолетом», — сообщает издание «МК.ru».