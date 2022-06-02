Психолог заступилась за Аллу Пугачеву

Блогер Лена Миро высказалась об певице Алле Пугачевой. Блогер Лена Миро убеждена, что Аллу Пугачеву публика обожала десятилетиями из-за ее близости к народу. Звезда не скрывала своих личных страстей и переживаний. Неудачно выходила замуж, разводилась, рожала, полнела и пыталась похудеть — в общем, делала практически все то, что делают простые русские бабы.Алла Пугачева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Однако сейчас она резко отделилась от народа, и вот в ее адрес посыпались чуть ли не проклятия со всех сторон. Психолог Марина Реснайс попыталась найти этому объяснение. «Вообще-то Алла Борисовна в первую очередь артистка. Не стоит артистов, какими бы они значимыми ни были в своей профессии, наделять очень серьезным интеллектом. Она простой исполнитель, транслятор заложенной в ее голову информации. Говорит она все это в силу возраста или из-за того, что длительное время находится на пике популярности и оторвана от реальности», — цитирует эксперта «Экспресс газета».