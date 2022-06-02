Регулярное умеренное потребление кофе снижает риск смерти

Вадим Карасев

Ученые из Южного медицинского университета в Гуанчжоу обнаружили, что умеренное употребление кофе связано с более низким риском смертности вне зависимости от того, сладкий или несладкий кофе пьет человек. По сравнению с теми, кто вообще не пил кофе, люди, которые выпивали от 1,5 до 3,5 чашек в день несладкого кофе или кофе с сахаром, имели меньше шансов умереть в течение семилетнего периода наблюдения.

Предыдущие обсервационные исследования предполагали связь между потреблением кофе и снижением риска смертности, но в этих исследованиях не проводилось различий между кофе, потребляемым с сахаром или искусственными подсластителями, и кофе, потребляемым без них. Теперь Чень Мао и его коллеги использовали данные британского биобанка для оценки связи потребления подслащенного сахаром, другими подсластителями и несладкого кофе со смертностью.

Исследование охватывает 171 616 участников (средний возраст — 55,6 года) из Великобритании без сердечно-сосудистых заболеваний или рака в начале исследования, которые прошли опрос относительно своих привычек в питании. Авторы обнаружили, что в течение семилетнего периода наблюдения участники, которые выпивали любое количество несладкого кофе, имели на 16-21 % меньше шансов умереть, чем участники, которые не пили кофе. Также оказалось, что участники, которые выпивали от 1,5 до 3,5 чашек кофе, подслащенного сахаром, имели на 29–31 % меньше шансов умереть, чем участники, которые не пили кофе. Авторы отметили, что люди, которые пили кофе с сахаром, добавляли в среднем лишь около одной чайной ложки сахара на чашку кофе. Лишь для людей, которые использовали другие подсластители, получить убедительных результатов не удалось.

«Основываясь на данных, клиницисты могут сказать своим пациентам, что большинству любителей кофе нет необходимости исключать напиток из своего рациона, но нужно быть осторожными в отношении высококалорийного специального кофе», — говорят ученые.

Исследование опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine.