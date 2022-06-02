Сборник Ninja Gaiden: Master Collection уже доступен в Game Pass

Вадим Карасев





Подписка Game Pass сегодня пополнилась сборником игр Ninja Gaiden, который вышел в июне прошлого года. Ninja Gaiden: Master Collection. В сборник входят 3 игры:

NINJA GAIDEN: Master Collection

Ninja Gaiden ΣNinja Gaiden Σ2Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge

Каждая из игр все так же увлекательна и может похвастаться скоростью оригинальных изданий.

Готовьтесь к захватывающим схваткам с грозными врагами!

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Помимо игр, в сборник вошли большинство вышедших дополнений для проектов серии Ninja Gaiden. На приставках Xbox One X, Xbox Series S и Xbox Series X игры сборника предлагают 60 FPS.

В Game Pass коллекция Ninja Gaiden: Master Collection предлагается для Xbox и PC.

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