Сборник Ninja Gaiden: Master Collection уже доступен в Game Pass
Сегодня, 07:15 Вадим Карасев
Подписка Game Pass сегодня пополнилась сборником игр Ninja Gaiden, который вышел в июне прошлого года. Ninja Gaiden: Master Collection. В сборник входят 3 игры:
Ninja Gaiden Σ
Ninja Gaiden Σ2
Ninja Gaiden 3: Razor’s Edge
NINJA GAIDEN: Master Collection
Каждая из игр все так же увлекательна и может похвастаться скоростью оригинальных изданий.
Готовьтесь к захватывающим схваткам с грозными врагами!
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Помимо игр, в сборник вошли большинство вышедших дополнений для проектов серии Ninja Gaiden. На приставках Xbox One X, Xbox Series S и Xbox Series X игры сборника предлагают 60 FPS.
В Game Pass коллекция Ninja Gaiden: Master Collection предлагается для Xbox и PC.
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По материалам: newxboxone