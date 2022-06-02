Тигран Кеосаян наехал на Максима Галкина и назвал его сткотиной

Ведущий Тигран Кеосаян жестко высказал свое мнение об артисте. Телеведущий в эфире программы «Эмпатия Манучи» прокомментировал слова своей жены Маргариты Симоньян относительно юмориста Максима Галкина. «Рита же о чем говорила. Ты начинаешь вещать как пророк Моисей с горы Синайской. Следовательно, ты претендуешь на совесть нации. Ты укоряешь страну, родину во лжи. Но тогда ты перешел на новый формат общения со зрителем, с поклонниками. А не лучше ли тебе, Максимка, перед тем, как становиться совестью нации, разобраться со своей совестью», сказал Тигран Кеосаян.Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Кеосаяна, Галкин всю свою жизнь обманывал зрителей, поклонников. «Это же нехорошо, Максимка. Разберись с собой, со своей подушкой. Очень хорошо, Максимка. Ты, скотина, на Аллее ангелов стоял. Перед тем, как оскорблять страну, вы что во всем разобрались. Вы все знаете. Ну тогда не отказывайте нам с вами также», — заявил Кеосаян. Ранее Маргарита Симоньян заявила, что Максим Галкин — нетрадиционной ориентации. По ее словам, он женился на пожилой женщине ради собственной выгоды.