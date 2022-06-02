Тигран Кеосаян заявил, что Татьяна Лазарева экспериментирует с алкоголем
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Тигран Кеосаян заявил, что Татьяна Лазарева экспериментирует с алкоголем

Тигран Кеосаян заявил, что Татьяна Лазарева экспериментирует с алкоголем
Ведущий Тигран Кеосаян прошелся по Татьяне Лазаревой. Телеведущий в эфире программы «Эмпатия Манучи» высказал свое мнение, что случилось с его бывшей подругой и коллегой Татьяной Лазаревой.
Татьяна Лазарева - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Таня еще не совсем тогда сошла с ума. Этого вот всего не происходило. Она стала экспериментировать с напитками какими-то спиртосодержащими. Хрен ее знает, что с ней случилось. Она реально талантливая девка, яркая», сказалТигран Кеосаян Напомним, что Татьяна Лазарева в феврале уехала на Украину для съемок. После она осталась в Киеве и начала высказывать свое мнение о событиях на Украине. Позже Татьяна Лазарева отбывал в Испанию. Она заявила, что в ближайшие годы в России вряд ли появится.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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