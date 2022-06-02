Ubisoft не будет проводить презентацию в стиле E3 в июне

Вадим Карасев





Уже через пару недель состоится сразу несколько игровых событий, которые в этом июне объединены под эгидой Summer Game Fest. Напомним, что мероприятие E3 в этом году, впервые за многие годы, не состоится ни в каком формате — ни очно, ни онлайн. Ubisoft, традиционно, проводила свои крупные презентации в рамках E3, но в этом году, похоже, компания мероприятие не планирует.

Портал Axios получил комментарий от представителя Ubisoft, который сообщил, что в этом году в июне издательство не планирует проводить свою презентацию. Отмечается, что «позже в этом году» у Ubisoft есть планы на проведение игрового шоу, но пока без подробностей.

Напомним, ранее издательство Electronic Arts тоже решило не проводить крупную летнюю презентацию, решив ограничиться небольшими событиями по конкретным играм.

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