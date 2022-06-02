Уникальную консоль Xbox Series S в стиле Stranger Things показали на видео

Вадим Карасев





Несколько дней назад Microsoft и Netflix совместно представили лимитированную версию Xbox Series S в стиле сериала Stranger Things («Очень странные дела»). Консоль можно было заполучить различными способами, о чем мы рассказывали ранее, всего таких приставок было выпущено около 30 штук.

Японское подразделение IGN сегодня опубликовало видео, в котором показало Xbox Series S в стиле Stranger Things. Ранее консоль демонстрировалась только на рендерах, теперь же есть возможность посмотреть, как она реально выглядит. Консоль поставляется в уникальном кейсе, и оформление ее выглядит весьма впечатляюще — ниже можно в этом убедиться из видео.

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