В России расширили перечень доступных гражданам и бизнесу онлайн-услуг
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В России расширили перечень доступных гражданам и бизнесу онлайн-услуг

В России расширили перечень доступных гражданам и бизнесу онлайн-услуг

11:33  Автор: Наталия Васильева


Источник: Правительство России



Правительство расширило перечень государственных и муниципальных услуг, которые граждане и бизнес смогут получать в электронной форме. Такое распоряжение было опубликовано 2 июня на сайте кабмина.

В список добавлены еще семь услуг. Они будут размещены на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

Так, например, пользователи смогут записываться на прием к нотариусу. Сервис будет иметь две опции. Одна из них позволит записаться на прием по вопросу, связанному с открытием наследственного дела и получением свидетельства о праве на наследство. Вторая — на прием по всем остальным вопросам. Ранее возможность записаться к нотариусу онлайн была предоставлена жителям Белгородской области и Ханты-Мансийского автономного округа в качестве эксперимента. Теперь такой сервис решено внедрить по всей стране.

Еще одна востребованная услуга, которую также можно будет оформить на портале госуслуг, касается получения выписки из бюро кредитных историй.

«Распоряжением предусмотрено расширение перечня электронных услуг и для бизнеса. Так, предприниматели с помощью портала госуслуг смогут получать сведения из реестра инвестиционных советников, реестра аудиторских организаций на финансовом рынке и другую информацию», — говорится в сообщении.

Кроме того, согласно распоряжению, можно будет получить в электронной форме услуги по предоставлению сведений из реестра операторов информационных систем, в которых происходит выпуск цифровых финансовых активов, сведений из реестра операторов обмена цифровых финансовых активов, сведений из реестра операторов финансовых платформ и другие.


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В апреле Правительство сообщило о начале реализации концепции поэтапного перехода к предоставлению большинства государственных и муниципальных услуг 24 часа в сутки семь дней в неделю. По этой концепции менее чем через два года большую часть наиболее востребованных госуслуг можно будет получить без личного присутствия, в том числе в МФЦ. Таким образом, по задумке кабмина, российские граждане смогут «одним кликом» в любой момент решить свои задачи. В Правительстве рассчитывают, что это сведет на нет бумажную волокиту, временные и финансовые затраты для граждан.



#госуслуги #интернет


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По материалам: pnp.ru

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