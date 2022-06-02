В возрасте старше 70 лет у людей резко падает разнообразие стволовых клеток в костном мозге

Вадим Карасев

Исследователи из Кембриджа открыли неизвестный ранее механизм, играющий важную роль в старении. Они обнаружили процесс, который приводит к «катастрофическим» изменениям в составе крови в пожилом возрасте, повышая риск развития рака крови и анемии и снижая эффективность лейкоцитов в борьбе с инфекцией. Ученые считают, что аналогичные изменения происходят в органах по всему телу, от кожи до мозга, что потенциально объясняет, почему люди часто остаются здоровыми в течение десятилетий, но их здоровье резко ухудшается после 70 лет.

Коллектив ученых во главе с Питером Кэмпбеллом (Peter Campbell) изучал клетки крови в возрастном диапазоне от новорожденных до людей в возрасте 80 лет. Они обнаружили, что у взрослых в возрасте до 65 лет имеется широкий спектр эритроцитов и лейкоцитов, продуцируемых разнообразной популяцией стволовых клеток в костном мозге, которая насчитывает от 20 000 до 200 000 различных типов клеток. В возрасте старше 65 лет картина была кардинально иной. Около половины их клеток крови произошло из жалких 10 или 20 отдельных стволовых клеток, это резко сократило разнообразие клеток крови человека, что имело последствия для его здоровья.

Исследователи объясняют, что хотя стволовые клетки, участвующие в формировании крови, со временем мутируют, большинство этих изменений безвредны. Но проблемы возникают, когда редкие «драйверные» мутации заставляют стволовые клетки расти быстрее, часто производя клетки крови более низкого качества как компромисс. Когда человеку от 30 до 40 лет, преимущества роста аберрантных стволовых клеток не имеют большого значения, но в возрасте 70 лет и старше эти быстрорастущие клетки начинают доминировать в производстве клеток крови.

«Экспоненциальный рост объясняет, почему после 70 лет происходит такое резкое ослабление организма, почему старение наступает именно в таком возрасте», — говорит Кэмпбелл. Более быстрорастущие стволовые клетки крови связаны с раком крови и анемией, но также делают людей менее устойчивыми к инфекциям и медикаментозному лечению, такому как химиотерапия. Теперь исследователи хотят проверить наличие аналогичного процесса в коже, чтобы понять, почему старение приводит к появлению морщин и замедлению заживления ран.

Исследование опубликовано в журнале Nature.