Виктория Боня оценила шансы Макса Барских на карьеру в Европе

Модель Виктория Боня высказалась об опальном артисте. Ведущая в «Телеграме» оценила порыв украинского музыканта Макса Барских пригласить на свои немецкие концерты россиян. «И полтора месяца не прошло, как риторика Макса Барских сменилась. Билеты сами себя не продадут. Только очень сомнительно, что кто-то из диаспоры пойдет на него после всего сказанного. Как считаете?», сказала Виктория Боня.Виктория Боня - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Напомним, что Макс Барских в интервью западным СМИ заявил, что будет не против видеть русских на своих концертах в Германии. Добавим, что ранее певец не раз негативно отзывался о России и ее жителях. Он прямо заявил, что Россия — «дырявая страна», после чего у него возникла дискуссия с нашими звездами шоу-бизнеса.