Вышло обновление Assassin’s Creed: Origins, которое добавляет 60 FPS на Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Сегодня состоялся релиз долгожданного обновления для Assassin’s Creed: Origins, которое добавляет в игру поддержку 60 FPS. Обладатели копии игры для Xbox One уже могут бесплатно обновиться до версии 1.6.0. Игрокам на Xbox потребуется загрузить обновление около 3 Гб.

Напомним, что это обновление не является полноценной оптимизацией Assassin’s Creed: Origins до Xbox Series X | S. Апдейт добавляет поддержку 60 FPS на новых консолях, но графических улучшений в нем нет. Такое же обновление вышло для игроков на Playstation 5. Данный апдейт, кроме поддержки 60 FPS, добавляет новое меню франчайзингового магазина Assassin’s Creed.

Уже 7 июня игра Assassin’s Creed: Origins станет доступна в Game Pass.