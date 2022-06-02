Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr оптимизируют до Xbox Series X | S
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Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr оптимизируют до Xbox Series X | S

Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr оптимизируют до Xbox Series X | S


Вышедшая в 2018 году игра Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr получит оптимизацию до консолей нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Об этом сообщило издательство Nacon, объявив, что апдейт выйдет позже в 2022 году. На данный момент не сообщается, будет распространяться обновление бесплатно для владельцев оригинальной копии игры.

Заявлено, что обновленная версия игры Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr будет способна предложить текстуры более высокого разрешения, поддержку 4K, улучшенную физику (включая разрушение окружающих объектов), общий мультиплеер между консолями разных поколений.

Ниже можно посмотреть трейлер с анонсом обновления Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr.


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По материалам: newxboxone

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