Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr оптимизируют до Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Вышедшая в 2018 году игра Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr получит оптимизацию до консолей нового поколения — Xbox Series X | S и Playstation 5. Об этом сообщило издательство Nacon, объявив, что апдейт выйдет позже в 2022 году. На данный момент не сообщается, будет распространяться обновление бесплатно для владельцев оригинальной копии игры.

Заявлено, что обновленная версия игры Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr будет способна предложить текстуры более высокого разрешения, поддержку 4K, улучшенную физику (включая разрушение окружающих объектов), общий мультиплеер между консолями разных поколений.

Ниже можно посмотреть трейлер с анонсом обновления Warhammer 40,000: Inquisitor — Martyr.

Watch this video on YouTube