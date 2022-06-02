Зеленая аптека: как лекарственные травы помогают бороться с неуверенностью

Вадим Карасев

Лекарственным травам приписывают множество полезных свойств. Их используют не только для лечения разного рода заболеваний, но и в качестве защитных талисманов. Помогут травы и тем, кто чувствует беспокойство, неуверенность и нуждается в поддержке.

Лекарственные сборы применяют не только для лечения недугов, но и для борьбы с неуверенностью, сомнениями и страхами. Травы можно не только заваривать, но и высушивать, чтобы носить с собой как талисманы. Благодаря уникальным свойствам растений будет проще отпустить тревоги, страхи и сомнения, отравляющие счастливую жизнь. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют проконсультироваться со специалистами перед тем, как начать лечение травами, чтобы исключить побочные эффекты.

Горечавка. Уникальное растение, которое поможет успокоиться в стрессовой ситуации, найти в себе силы двигаться дальше и не реагировать на слова обидчиков. Настой травы принимают ежедневно по вечерам семь дней. Поможет растение и в высушенном виде: его измельчают и помещают в небольшой мешочек из плотной ткани и носят с собой.

Пижма. Яркие желтые соцветия пижмы обладают седативным эффектом и помогают сосредоточиться. Сознание проясняется, когда мы вдыхаем ароматы высушенной травы, очищая разум от навязанных негативных программ. Использовать это растение из зеленой аптеки можно и в свежем виде: в летний период букетик пижмы можно поставить в вазу, и беспокойство останется в прошлом.

Зверобой. Еще один уникальный цветок, который в прежние времена использовали для укрепления уверенности и смелости перед боем. Настой из этого лекарственного растения успокоит и поможет ясно мыслить в трудной ситуации. Оберег из цветов также можно поместить в мешочек, соединив его с другими лекарственными растениями: пижмой, кориандром, мятой.

Шиповник. Многие знают о том, что плоды шиповника содержат множество витаминов. Его применяют при простудных заболеваниях, недомоганиях и иных проблемах со здоровьем. Однако не только плоды, но и лепестки обладают уникальными свойствами. Добавление свежих или высушенных цветов шиповника в чай придаст сил и бодрости, поможет собраться с мыслями и побороть неуверенность.

Кипрей. Эта травка больше известна как Иван-чай. Его заготавливают в начале лета, ферментируя листья. Травяной чай будет полезен тем, кто сомневается в своих силах, чувствует тревогу и недомогания. Благодаря уникальным свойствам это растение укрепит иммунитет и убережет от тревожных состояний.

Валериана. Лекарственное растение, из которого делают множество настоев, можно найти на опушке леса. Оно обладает мягким седативным действием, поэтому траву заготавливают не только для целебных чаев, но и для подушек с травами. Тонкий аромат растения будет благотворно действовать на нервную систему, и специалисты в области биоэнергетики рекомендуют запастись уникальным растением заранее.

Расторопша. Растение-антиоксидант, которое так необходимо больших городах. Часто стресс и неуверенность появляются из-за гипоксии, возникающей из-за нехватки чистого кислорода. Настой из расторопши мягко очищает кровь от токсинов и шлаков, помогая успокоиться и вздохнуть полной грудью.

Топинамбур. Съедобные корни растения будут настоящим спасением для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Полезные свойства топинамбура ускоряют обмен веществ и помогают избежать развития сахарного диабета. Благодаря уникальному составу целебных веществ получится успокоиться и почувствовать себя увереннее.