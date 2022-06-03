17 снимков, при виде которых хочется присесть и тихо прошептать "Ничего себе!"
Сегодня, 14:10
Жизнь такая штука.
Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.
В этой непредсказуемой "игре" возможно все!
Не верите? Смотрите сами :) :)
1. Нехорошее случается
2. Мастер своего дела
3. А нечего было из дома уходить
4. Криминальный случай
5. Только уважение к стражам порядка
6. То ли еще будет
7. Папочка, прости
8. Кто еще не слышал о том, как прошла вечеринка?
9. Вкусный пульт
10. Чистить зубы? Больше никогда!
11. Нелюбовь
12. И тебя вылечат
13. Опоздал на тренировку
14. Крутые капкейки
15. Ты там держись, не вешай нос!
16. Не мой день
17. Домашняя атмосфера
По материалам: Юмор