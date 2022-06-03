17 снимков, при виде которых хочется присесть и тихо прошептать "Ничего себе!"

Жизнь такая штука.

Никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь.

В этой непредсказуемой "игре" возможно все!

Не верите? Смотрите сами :) :)

1. Нехорошее случается

2. Мастер своего дела

3. А нечего было из дома уходить

4. Криминальный случай

5. Только уважение к стражам порядка

6. То ли еще будет

7. Папочка, прости

8. Кто еще не слышал о том, как прошла вечеринка?

9. Вкусный пульт

10. Чистить зубы? Больше никогда!

11. Нелюбовь

12. И тебя вылечат

13. Опоздал на тренировку

14. Крутые капкейки

15. Ты там держись, не вешай нос!

16. Не мой день

17. Домашняя атмосфера