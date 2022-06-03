Адвокат Эмбер Херд рассказала о суде: "Команда Джонни Деппа демонизировала Эмбер и скрыла улики"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Адвокат Эмбер Херд рассказала о суде: "Команда Джонни Деппа демонизировала Эмбер и скрыла улики"

Адвокат Эмбер Херд рассказала о суде: "Команда Джонни Деппа демонизировала Эмбер и скрыла улики"

Адвокат Эмбер Херд Элейн Бредехофт рассказала о сокрытии ряда доказательств в ходе суда между Херд и Джонни Деппом. По ее словам, у Эмбер Херд было больше улик, доказывающих вину Деппа, чем рассмотрел суд.


Бредехофт отметила, что благодаря уликам, которые не были представлены в суде, британский суд признал Джонни Деппа виновным в насилии над Эмбер. У нас было огромное количество доказательств, которые были представлены в суде в Великобритании, но в этот раз были скрыты. В британском суде, когда очередь дошла до этих доказательств, Эмбер выиграла, а мистер Депп проиграл. Бредехофт также заявила, что команда Джонни Деппа "демонизировала" ее подопечную. Какие уроки извлекла из этого команда Деппа? Что надо демонизировать Эмбер и скрывать улики. Адвокат отметила, что на решение присяжных повлияло также "однобокое" мнение общественности об этом процессе, которое было распространено в соцсетях: большинство пользователей активно поддерживали Джонни Деппа. 

Как они могли не поддаться этому влиянию? Каждый вечер они уходили домой. У них есть семьи, а члены семьи пользуются социальными сетями. Все это не могло не повлиять на их решение, — сказала она.

Напомним, ранее суд присяжных вынес вердикт в пользу Джонни Деппа: Эмбер Херд признали виновной в клевете и обязали выплатить 15 млн долларов. Один из пунктов иска самой Эмбер суд также удовлетворил и обязал Деппа выплатить Херд компенсацию в размере 2 млн долларов.

Бредехофт подтвердила намерение Эмбер Херд подать апелляцию. У нее есть для этого веские основания. Кроме того, она отметила, что Эмбер не в состоянии выплатить Деппу компенсацию в размере 15 млн долларов.

Сама Эмбер прокомментировала решение суда в соцсетях и заявила, что она очень разочарована и обеспокоена тем, как итоги суда повлияют на других женщин, оказавшихся в подобной ситуации.


Ксения Смирнова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

Последние новости

Лоза высказался о сбежавшей Чулпан Хаматовой
Лоза высказался о сбежавшей Чулпан Хаматовой
Оскандалившуюся Елену Летучую быстро заменили
Оскандалившуюся Елену Летучую быстро заменили
Хоррор The Callisto Protocol получил первый геймплей и дату релиза
Хоррор The Callisto Protocol получил первый геймплей и дату релиза
Официально: Street Fighter 6 выйдет на приставках Xbox Series X | S, представлен геймплей
Официально: Street Fighter 6 выйдет на приставках Xbox Series X | S,
В каких сферах и делах наиболее успешны Близнецы
В каких сферах и делах наиболее успешны Близнецы
Кристина Орбакайте поделилась фото и видео с вечеринки дочери-именинницы в Майами
Кристина Орбакайте поделилась фото и видео с вечеринки
Лена Катина и миллионер Дмитрий Спиридонов решили пожениться в день его рождения
Лена Катина и миллионер Дмитрий Спиридонов решили пожениться в день
Алсу в честь праздника поделилась снимком с тремя детьми
Алсу в честь праздника поделилась снимком с тремя детьми
Ольга Кабо едва не погибла в авиакатастрофе
Ольга Кабо едва не погибла в авиакатастрофе
Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери 3 июня 2022 года
Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери 3 июня 2022 года
Женский гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Женский гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Евгений Миронов в шоке от того, что происходит на Украине
Евгений Миронов в шоке от того, что происходит на Украине

Топ на сегодня

ЧП: Звезда шоу «Битвы экстрасенсов» не смогла предсказать свою смерть
ЧП: Звезда шоу «Битвы экстрасенсов» не смогла предсказать свою смерть
ЧП: Жена миллиардера обратилась в больницу с побоями
ЧП: Жена миллиардера обратилась в больницу с побоями
Dress Code. Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Олеся Судзиловская, Гоша Куценко на премьере фильма "Одна"
Dress Code. Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Олеся Судзиловская, Гоша
Лолита Милявская решила вернуться к бизнесмену
Лолита Милявская решила вернуться к бизнесмену
Тигран Кеосаян заявил, что Татьяна Лазарева экспериментирует с алкоголем
Тигран Кеосаян заявил, что Татьяна Лазарева экспериментирует с

Еще по теме

Видео ссоры Джонни Деппа и Эмбер Херд попало в Сеть
Адвокат Джонни Деппа рассказала об истерике Эмбер Херд
Джонни Депп оскорбил Эмбер Херд новой тату (фото)
Новые подробности развода Джонни Деппа: Эмбер Херд явилась в суд, но отказалась отвечать на все вопросы