Алла Михеева рассказала о встрече с Иваном Ургантом

Актриса Алла Михеева погуляла с ведущим. Вот уже три месяца как шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир Первого канала. Благодаря этому проекту стала популярна 33-летняя Алла Михеева. После «Острого репортажа» ее пригласили в кино и на сцену. Совсем недавно Аллу Михееву заметили в «Останкино», и у фанатов шоу сразу появилась надежда, что проект в скором времени вернется в эфир.Алла Михеева и Иван Ургант - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Не так давно мы собирались по поводу 10-летия программы нашим коллективом. Для этого выбрали грузинский ресторан в районе Таганской площади. День рождения программы было 16 апреля, а 18-го Иван Андреевич Ургант сказал очень трогательную речь, поэтому я, Иван и наша команда очень вас любит и передает привет. Мы все надеемся, что все будет хорошо и мы дальше сможем радовать своего зрителя. Я очень соскучилась по этой работе и по нашей команде», — цитирует Михееву lady.mail.ru.