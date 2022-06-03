Алсу в честь праздника поделилась снимком с тремя детьми

Певица Асу накануне, в День защиты детей опубликовала фото с двумя дочерьми и подросшим сыном. Алсу поделилась редким кадром, где она наслаждается семейной идиллией с детьми. Алсу уже много лет выступает на сцене. Певица уже давно счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. У них подрастают наследники: Сафина, Микелла и сын Рафаэль, которому всего пять лет. Если с дочками звезда даже выходит в свет, то младшего наследника скрывает от публики. Еще недавно Алсу объясняла поклонникам, почему она ещё ни разу не показала своего сына Рафаэля широкой публике: «Меня замучили вопросами про сына. Мир увидел и Микеллу, и Сафину, когда им было по пять лет. Я не готова сейчас показывать своего младшего ребёнка. В этом скрывается весь секрет — никуда я его не спрятала. Он просто пока ещё слишком маленький. Когда он подрастёт и захочет сказать всем «привет», тогда он это и сделает». И вот в день защиты детей певица порадовала поклонников и опубликовала уникальный снимок с дочками и сыном.Алсу с детьми - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) Если Микелла и Сафина были рядом, то маленький Рафаэль забрался на маму, повалив на пол. Он был в полосатой футболке и шортах. Его волосы были уложены набок. «Душа исцеляется рядом с детьми. Пусть все детки нашей планеты будут здоровыми и счастливыми», — пожелала певица. Поклонники были восхищены тем, как дочки похожи на маму. Также их поразил и сын певицы. А еще то, как молодо выглядит мама – ровесницей дочек.«Смотришь и удивляешься, когда только успела родить? Просто юная девушка», «Какие все девочки красивые», «Как сынок вырос», «А мама какая молодая», «Трое детей! Ого-го. Не поверишь», — прокомментировали поклонники.