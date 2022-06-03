Алсу в честь праздника поделилась снимком с тремя детьми
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алсу в честь праздника поделилась снимком с тремя детьми

Алсу в честь праздника поделилась снимком с тремя детьми
Певица Асу накануне, в День защиты детей опубликовала фото с двумя дочерьми и подросшим сыном. Алсу поделилась  редким кадром, где она наслаждается семейной идиллией с детьми. Алсу уже много лет выступает на сцене. Певица уже давно счастлива в браке с бизнесменом Яном Абрамовым. У них подрастают наследники: Сафина, Микелла и сын Рафаэль, которому всего пять лет. Если с дочками звезда даже выходит в свет, то младшего наследника скрывает от публики. Еще недавно Алсу объясняла поклонникам, почему она ещё ни разу не показала своего сына Рафаэля широкой публике: «Меня замучили вопросами про сына. Мир увидел и Микеллу, и Сафину, когда им было по пять лет. Я не готова сейчас показывать своего младшего ребёнка. В этом скрывается весь секрет — никуда я его не спрятала. Он просто пока ещё слишком маленький. Когда он подрастёт и захочет сказать всем «привет», тогда он это и сделает». И вот в день защиты детей певица порадовала поклонников и опубликовала уникальный снимок с дочками и сыном.
Алсу с детьми - архив Instagram (запрещённая организация на территории РФ) Если Микелла и Сафина были рядом, то маленький Рафаэль забрался на маму, повалив на пол. Он был в полосатой футболке и шортах. Его волосы были уложены набок. «Душа исцеляется рядом с детьми. Пусть все детки нашей планеты будут здоровыми и счастливыми», — пожелала певица. Поклонники были восхищены тем, как дочки похожи на маму. Также их поразил и сын певицы. А еще то, как молодо выглядит мама – ровесницей дочек.
«Смотришь и удивляешься, когда только успела родить? Просто юная девушка», «Какие все девочки красивые», «Как сынок вырос», «А мама какая молодая», «Трое детей! Ого-го. Не поверишь», — прокомментировали поклонники.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Алсу в честь праздника поделилась снимком с тремя детьми
Алсу в честь праздника поделилась снимком с тремя детьми
Ольга Кабо едва не погибла в авиакатастрофе
Ольга Кабо едва не погибла в авиакатастрофе
Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери 3 июня 2022 года
Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери 3 июня 2022 года
Женский гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Женский гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Евгений Миронов в шоке от того, что происходит на Украине
Евгений Миронов в шоке от того, что происходит на Украине
Мария Шарапова показала большой беременный живот
Мария Шарапова показала большой беременный живот
Игроки считают, что новая Banjo-Kazooie будет на Xbox & Bethesda Showcase
Игроки считают, что новая Banjo-Kazooie будет на Xbox & Bethesda
Digital Foundry: про улучшенные версии Xbox Series X | S и Playstation 5
Digital Foundry: про улучшенные версии Xbox Series X | S и
Астрологи рассказали о том, что нужно сделать Знакам Зодиака за лето 2022 года
Астрологи рассказали о том, что нужно сделать Знакам Зодиака за лето
Сара Джессика Паркер объяснила, почему Ким Кэтролл не было в продолжении "Секса в большом городе": "Это не она отказалась сниматься"
Сара Джессика Паркер объяснила, почему Ким Кэтролл не было в
Никас Сафронов рассказал о своей зарубежной недвижимости
Никас Сафронов рассказал о своей зарубежной недвижимости
Николай Басков рассказал об отношениях с бывшей любовницей
Николай Басков рассказал об отношениях с бывшей любовницей

Топ на сегодня

Dress Code. Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Олеся Судзиловская, Гоша Куценко на премьере фильма "Одна"
Dress Code. Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Олеся Судзиловская, Гоша
ЧП: Звезда шоу «Битвы экстрасенсов» не смогла предсказать свою смерть
ЧП: Звезда шоу «Битвы экстрасенсов» не смогла предсказать свою смерть
ЧП: Жена миллиардера обратилась в больницу с побоями
ЧП: Жена миллиардера обратилась в больницу с побоями
Дмитрий Шепелев запечатлел трех своих детей во время просмотра мультика
Дмитрий Шепелев запечатлел трех своих детей во время просмотра
Психолог заступилась за Аллу Пугачеву
Психолог заступилась за Аллу Пугачеву

Еще по теме

Алсу показала домашнее фото с дочерьми и 5-летним сыном
Алсу поделилась совместным фото с дочками
Алсу удивила внешним видом после рождения сына (фото)
Алсу поздравила старшую дочь Сафину с 14-летием: "Моя нежная, добрая девочка"