Анна Курникова рассказала о семейной жизни с Энрике Иглесиасом
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Анна Курникова рассказала о семейной жизни с Энрике Иглесиасом

Анна Курникова рассказала о семейной жизни с Энрике Иглесиасом
Теннисистка Анна Курникова рассказала, что понравилось ей в испанском певце. Анна Курникова не любит говорить про совместную жизнь с Энрике Иглесиасом. Вероятно, боится, что многочисленные фанатки певца сглазят их идиллию. За последние пять лет спортсменка и звезда мировой сцены стали полноценной семьей. В 2017 году у них родились двойняшки Люси и Николас, а еще через три года — дочка Мэри. Незадолго до рождения третьего ребенка в СМИ появились слухи о тайной свадьбе пары. Курникова не подтверждает, но и не опровергает сообщения о своем замужестве, которого она ждала 20  лет. Как известно,  роман русской блондинки с Иглесиасом начался в конце 2001 года. Они познакомились на съемках клипа на песню «Escape» и сразу нашли общий язык, а вскоре между ними пробежала искра.
Анна Курникова и Энрике Иглесиас с детьми После совместной работы они расстались на целый месяц и только потом уже начали жить вместе. Хорошо, что решимости обоих хватило для того, чтобы в этой истории не была поставлена точка. Кстати, Анна говорит, что изначально влюбилась в Энрике не из-за его красоты или популярности. Она сразу поняла, что он человек действия и ей с ним точно не будет скучно. А сейчас, когда их дом наполнился детским смехом, Курникова убедилась, что не ошиблась с выбором. «Мне нравится в Энрике то, что у него очень мощный стимул — в жизни, в творчестве. Он хочет многого добиться. Он смотрит вперед, а не сидит и плюет в потолок, как некоторые. У него много идей. С ним очень интересно разговаривать. С ним не скучно», — рассказала Курникова в интервью Elle.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Анна Нетребко пытается усидеть на двух стульях
Анна Нетребко пытается усидеть на двух стульях
Анна Курникова рассказала о семейной жизни с Энрике Иглесиасом
Анна Курникова рассказала о семейной жизни с Энрике Иглесиасом
Сразу 2 крупных DLC для игр Xbox можно сейчас забрать бесплатно
Сразу 2 крупных DLC для игр Xbox можно сейчас забрать бесплатно
Новый геймплей Sonic Frontiers демонстрирует боевую систему игры
Новый геймплей Sonic Frontiers демонстрирует боевую систему игры
Кушанашвили в шоке от голоса Валерия Меладзе
Кушанашвили в шоке от голоса Валерия Меладзе
Максим Галкин искоробил Александра Васильева
Максим Галкин искоробил Александра Васильева
Первые превью Matchpoint — Tennis Championships, игра будет в Game Pass на релизе
Первые превью Matchpoint — Tennis Championships, игра будет в Game
Eternights не будет эксклюзивом Playstation и выйдет на приставках Xbox
Eternights не будет эксклюзивом Playstation и выйдет на приставках
В Goldeneye 007 уже разблокируют достижения, игру могут представить на Xbox & Bethesda Showcase
В Goldeneye 007 уже разблокируют достижения, игру могут представить
Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон, принц Уильям посетили службу в честь королевы Елизаветы II
Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон, принц Уильям посетили службу
ЧП: В Москве произошло заказное убийство бизнесмена
ЧП: В Москве произошло заказное убийство бизнесмена
Певица Слава о серьезной болезни
Певица Слава о серьезной болезни

Топ на сегодня

Николай Басков рассказал об отношениях с бывшей любовницей
Николай Басков рассказал об отношениях с бывшей любовницей
Никас Сафронов рассказал о своей зарубежной недвижимости
Никас Сафронов рассказал о своей зарубежной недвижимости
Игроки считают, что новая Banjo-Kazooie будет на Xbox & Bethesda Showcase
Игроки считают, что новая Banjo-Kazooie будет на Xbox & Bethesda
Сара Джессика Паркер объяснила, почему Ким Кэтролл не было в продолжении "Секса в большом городе": "Это не она отказалась сниматься"
Сара Джессика Паркер объяснила, почему Ким Кэтролл не было в
Мария Шарапова показала большой беременный живот
Мария Шарапова показала большой беременный живот

Еще по теме

Энрике Иглесиас намекнул на свадьбу с Анной Курниковой
Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые стали родителями
Анна Курникова и Энрике Иглесиас тайно родили близнецов
Энрике Иглесиас объявил себя русским