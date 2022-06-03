Анна Курникова рассказала о семейной жизни с Энрике Иглесиасом

Теннисистка Анна Курникова рассказала, что понравилось ей в испанском певце. Анна Курникова не любит говорить про совместную жизнь с Энрике Иглесиасом. Вероятно, боится, что многочисленные фанатки певца сглазят их идиллию. За последние пять лет спортсменка и звезда мировой сцены стали полноценной семьей. В 2017 году у них родились двойняшки Люси и Николас, а еще через три года — дочка Мэри. Незадолго до рождения третьего ребенка в СМИ появились слухи о тайной свадьбе пары. Курникова не подтверждает, но и не опровергает сообщения о своем замужестве, которого она ждала 20 лет. Как известно, роман русской блондинки с Иглесиасом начался в конце 2001 года. Они познакомились на съемках клипа на песню «Escape» и сразу нашли общий язык, а вскоре между ними пробежала искра.Анна Курникова и Энрике Иглесиас с детьми После совместной работы они расстались на целый месяц и только потом уже начали жить вместе. Хорошо, что решимости обоих хватило для того, чтобы в этой истории не была поставлена точка. Кстати, Анна говорит, что изначально влюбилась в Энрике не из-за его красоты или популярности. Она сразу поняла, что он человек действия и ей с ним точно не будет скучно. А сейчас, когда их дом наполнился детским смехом, Курникова убедилась, что не ошиблась с выбором. «Мне нравится в Энрике то, что у него очень мощный стимул — в жизни, в творчестве. Он хочет многого добиться. Он смотрит вперед, а не сидит и плюет в потолок, как некоторые. У него много идей. С ним очень интересно разговаривать. С ним не скучно», — рассказала Курникова в интервью Elle.