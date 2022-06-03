Анонсирован ремейк Resident Evil 4, появилось сравнение с оригиналом
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Анонсирован ремейк Resident Evil 4, появилось сравнение с оригиналом

Анонсирован ремейк Resident Evil 4, появилось сравнение с оригиналом


Издательство Capcom анонсировало ремейк Resident Evil 4, который выйдет на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Релиз планируется в начале следующего года — 24 марта 2023 года.

Разрабатывается ремейк Resident Evil 4 на движке RE Engine с 2018 года. Разработчики обещают модернизированный игровой процесс, яркую детализированную графику и переосмысление сюжетной линии. Ниже можно посмотреть анонсирующий трейлер ремейка Resident Evil 4.


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Вместе с тем, в сети уже появились сравнения ремейка Resident Evil 4 с оригиналом, на базе дебютного трейлера. Одно из таких сравнений представлено ниже.


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По материалам: newxboxone

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