Анонсирован ремейк Resident Evil 4, появилось сравнение с оригиналом

Вадим Карасев





Издательство Capcom анонсировало ремейк Resident Evil 4, который выйдет на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC. Релиз планируется в начале следующего года — 24 марта 2023 года.

Разрабатывается ремейк Resident Evil 4 на движке RE Engine с 2018 года. Разработчики обещают модернизированный игровой процесс, яркую детализированную графику и переосмысление сюжетной линии. Ниже можно посмотреть анонсирующий трейлер ремейка Resident Evil 4.

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Вместе с тем, в сети уже появились сравнения ремейка Resident Evil 4 с оригиналом, на базе дебютного трейлера. Одно из таких сравнений представлено ниже.

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