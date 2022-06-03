Бесплатно в Hitman 3 можно поиграть в локацию Марракеш в течение ограниченного времени
Сегодня, 14:00 Вадим Карасев
Издательство IO Interactive представило дорожную карту на июнь, объявив, какие активности ждут игроков в Hitman 3. Не обошлось и без приятного бонуса. До 12 июня все игроки в Hitman 3 имеют бесплатный доступ к локации Марракеш.
Из других активностей, которые заявлены в Hitman 3 на июнь:
Неуловимая цель The Serial Killer — с 3 по 13 июня
Неуловимая цель The Gunrunner — с 10 по 20 июня
Контракт в режиме Elusive Target Arcade — 16 июня. За выполнение игроков ждет награда — снайперская винтовка The White Ruby Rude 300
Новые контракты Heat Stroke, созданные сообществом — 23 июня;
Новые контракты Hot Scope, созданные сообществом — 30 июня;
Неуловимая цель The Liability — с 1 по 11 июля.
Напомним, что в подписке Game Pass доступна трилогия Hitman.
По материалам: newxboxone