Бесплатно в Hitman 3 можно поиграть в локацию Марракеш в течение ограниченного времени
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Бесплатно в Hitman 3 можно поиграть в локацию Марракеш в течение ограниченного времени

Бесплатно в Hitman 3 можно поиграть в локацию Марракеш в течение ограниченного времени


Издательство IO Interactive представило дорожную карту на июнь, объявив, какие активности ждут игроков в Hitman 3. Не обошлось и без приятного бонуса. До 12 июня все игроки в Hitman 3 имеют бесплатный доступ к локации Марракеш.

Из других активностей, которые заявлены в Hitman 3 на июнь:



Неуловимая цель The Serial Killer — с 3 по 13 июня



Неуловимая цель The Gunrunner — с 10 по 20 июня



Контракт в режиме Elusive Target Arcade — 16 июня. За выполнение игроков ждет награда — снайперская винтовка The White Ruby Rude 300



Новые контракты Heat Stroke, созданные сообществом — 23 июня;



Новые контракты Hot Scope, созданные сообществом — 30 июня;



Неуловимая цель The Liability — с 1 по 11 июля.

Напомним, что в подписке Game Pass доступна трилогия Hitman.
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По материалам: newxboxone

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