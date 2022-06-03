ЧП: В Москве произошло заказное убийство бизнесмена

Как сообщает пресса, в центре Москвы расстреляли бизнесмена. В столице произошло дерзкое преступление. Оганес Камарян давно находился в розыске в Армении и имел сомнительную репутацию. Вечером 2 июня в центре Москвы раздалось несколько выстрелов. Как выяснилось, жертвой нападения киллера стал Оганес Камарян. Преступник выпустил в предпринимателя две пули, после чего сделал фотографию трупа и скрылся. В момент нападения рядом с Камаряном находилась 22-летняя Екатерина Попова. Девушке удалось убежать с места преступления. В дальнейшем ее опросили сотрудники полиции. Пока неизвестно, кто и по каким причинам расправился с бизнесменом. Оганес Камарян уже несколько лет находится в розыске в родной Армении. Еще в 2013 году предприниматель пытался организовать заказное убийство своего конкурента Рафика Мадояна. Потенциальному киллеру он обещал 500 тысяч долларов и особняк в Испании. Однако тогда расправу удалось предотвратить. Сейчас основные финансовые активы Камаряна зарегистрированы на детей. Так, его сын Хачатур считается руководителем одной из крупнейших в России фирм по производству полимеров. По мнению журналистов, расправа произошла именно на почве конфликтов в бизнес-среде, сообщает «Осторожно: новости». Пока полицейские заняты поиском киллера. Известно, что преступление совершил мужчина среднего роста в возрасте 25-30 лет. По факту нападения возбуждены уголовные дела по статьям «Убийство» (105 УК РФ) и «Незаконный оборот оружия» (222 УК РФ). К утру стало известно о задержании предполагаемого убийцы. Им, по сообщению источника, стал некий 24-летний Алик. Е.