Digital Foundry: про улучшенные версии Xbox Series X | S и Playstation 5

Вадим Карасев





Несколько дней назад появились слухи, что улучшенные версии Xbox Series X | S и Playstation 5 выйдут в 2023-2024 годах. Об этом стали говорить после презентации корпорации TCL, которая показала слайд с обновленными версиями консолей нового поколения.

Портал Digital Foundry сегодня опубликовал видео, в котором проанализировал, стоит ли ждать в ближайшие два года новые консоли. Напомним, что Xbox One X вышла примерно через 4 года после релиза оригинальной Xbox One.

По мнению специалистов Digital Foundry, текущая мировая ситуация и развитие электроники не благоприятствуют выпуску новых консолей. Несколько моментов, которые они отмечают в рамках видео:

Высокая стоимость транзисторов. Из-за кризиса чипов сейчас их стоимость только растет, и компании навряд ли решатся на выпуск новых моделей, которые будут стоить гораздо дороже в производстве.В презентации TCL говорилось, что новые консоли получат разрешение 8K, но сейчас нет достаточной распространенности телевизоров и мониторов с таким разрешением.В этот раз переход между поколениями консолей затянулся. Прошло уже почти два года с релиза Xbox Series X | S, но все еще выпускают игры для прошлого поколения консолей. Во многом, в этом виновата ситуация с новыми консолями, которые не так просто купить.

Кроме того, портал Digital Foundry отмечает, что общая экономическая ситуация сейчас не предрасполагает к релизу новых консолей — малое количество игроков будут готовы на них перейти.

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