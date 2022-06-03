Digital Foundry: про улучшенные версии Xbox Series X | S и Playstation 5
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Digital Foundry: про улучшенные версии Xbox Series X | S и Playstation 5

Digital Foundry: про улучшенные версии Xbox Series X | S и Playstation 5


Несколько дней назад появились слухи, что улучшенные версии Xbox Series X | S и Playstation 5 выйдут в 2023-2024 годах. Об этом стали говорить после презентации корпорации TCL, которая показала слайд с обновленными версиями консолей нового поколения.

Портал Digital Foundry сегодня опубликовал видео, в котором проанализировал, стоит ли ждать в ближайшие два года новые консоли. Напомним, что Xbox One X вышла примерно через 4 года после релиза оригинальной Xbox One.

По мнению специалистов Digital Foundry, текущая мировая ситуация и развитие электроники не благоприятствуют выпуску новых консолей. Несколько моментов, которые они отмечают в рамках видео:



Высокая стоимость транзисторов. Из-за кризиса чипов сейчас их стоимость только растет, и компании навряд ли решатся на выпуск новых моделей, которые будут стоить гораздо дороже в производстве.



В презентации TCL говорилось, что новые консоли получат разрешение 8K, но сейчас нет достаточной распространенности телевизоров и мониторов с таким разрешением.



В этот раз переход между поколениями консолей затянулся. Прошло уже почти два года с релиза Xbox Series X | S, но все еще выпускают игры для прошлого поколения консолей. Во многом, в этом виновата ситуация с новыми консолями, которые не так просто купить.

Кроме того, портал Digital Foundry отмечает, что общая экономическая ситуация сейчас не предрасполагает к релизу новых консолей — малое количество игроков будут готовы на них перейти.


Watch this video on YouTube
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Игроки считают, что новая Banjo-Kazooie будет на Xbox & Bethesda Showcase
Игроки считают, что новая Banjo-Kazooie будет на Xbox & Bethesda
Digital Foundry: про улучшенные версии Xbox Series X | S и Playstation 5
Digital Foundry: про улучшенные версии Xbox Series X | S и
Астрологи рассказали о том, что нужно сделать Знакам Зодиака за лето 2022 года
Астрологи рассказали о том, что нужно сделать Знакам Зодиака за лето
Сара Джессика Паркер объяснила, почему Ким Кэтролл не было в продолжении "Секса в большом городе": "Это не она отказалась сниматься"
Сара Джессика Паркер объяснила, почему Ким Кэтролл не было в
Никас Сафронов рассказал о своей зарубежной недвижимости
Никас Сафронов рассказал о своей зарубежной недвижимости
Николай Басков рассказал об отношениях с бывшей любовницей
Николай Басков рассказал об отношениях с бывшей любовницей
Официально: Новая Dragon Age получит название Dragon Age: Dreadwolf
Официально: Новая Dragon Age получит название Dragon Age: Dreadwolf
Инсайдер: На Xbox & Bethesda Showcase будет много геймплея игр
Инсайдер: На Xbox & Bethesda Showcase будет много геймплея игр
GameSpot назвал 8 новых отличных игр из Game Pass, которые нельзя пропустить
GameSpot назвал 8 новых отличных игр из Game Pass, которые нельзя
Виктория Боня оценила шансы Макса Барских на карьеру в Европе
Виктория Боня оценила шансы Макса Барских на карьеру в Европе
Певица Жасмин рассказала о своих страхах
Певица Жасмин рассказала о своих страхах
Эти 3 игры будут бесплатными на Xbox в ближайшие выходные: 2-5 июня
Эти 3 игры будут бесплатными на Xbox в ближайшие выходные: 2-5 июня

Топ на сегодня

Dress Code. Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Олеся Судзиловская, Гоша Куценко на премьере фильма "Одна"
Dress Code. Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Олеся Судзиловская, Гоша
Певица Валерия высмеяла свою внешность
Певица Валерия высмеяла свою внешность
Дмитрий Шепелев запечатлел трех своих детей во время просмотра мультика
Дмитрий Шепелев запечатлел трех своих детей во время просмотра
Психолог заступилась за Аллу Пугачеву
Психолог заступилась за Аллу Пугачеву
Лолита Милявская решила вернуться к бизнесмену
Лолита Милявская решила вернуться к бизнесмену

Еще по теме

Digital Foundry: Сравнение Elden Ring на Xbox Series X | S и Playstation 5
Digital Foundry: анализ Battlefield 2042 на Xbox Series X | S и Playstation 5
Digital Foundry: Сравнение оптимизации Skyrim для Xbox Series X | S и Playstation 5
Digital Foundry: разбор Cyberpunk 2077 на Xbox Series X и Playstation 5 после next-gen обновления