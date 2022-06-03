Eternights не будет эксклюзивом Playstation и выйдет на приставках Xbox

Вадим Карасев





Sony провела State of Play — игровое событие, где было рассказано о ранее представленных проектах и состоялось несколько анонсов. В частности, в рамках этого шоу была представлена игра Eternights от небольшой студии Studio Sai. Многие СМИ после анонса игры Eternights на State of Play начали сообщать, что проект выйдет только на Playstation 4, Playstation 5 и PC, но это не так.

Разработчики Eternights объявили, что информация об эксклюзивности для консольных платформ Playstation не соответствует действительности. Проект, в том числе, выйдет на приставках Xbox и Switch.

Eternights представляет собой объединение жанров слэшера и симулятора свиданий. В игре предстоит спать мир от апокалипсиса — ниже можно посмотреть дебютный трейлер.

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