Евгений Миронов в шоке от того, что происходит на Украине
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Евгений Миронов в шоке от того, что происходит на Украине

Евгений Миронов в шоке от того, что происходит на Украине
Актер Евгений Миронов побывал в Донбассе. Народный артист России, который посетил Донбасс и показал со своим Театром Наций для детей в поселке Мангуш под Мариуполем спектакль «Осторожно, эльфы!», высказался о событиях на Украине. «Очень важным я считаю, что именно в это непростое время мы одними из первых приехали сюда. Вчерашний день — один из самых тяжелых дней в моей жизни, потому что я увидел людей, которые все это пережили, я увидел и жителей, и врачей… Совсем недавно пострадали дети, я вчера с ними общался», сказал Евгений Миронов.
Евгений Миронов фото - из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Евгений Миронов отметил, что здание театра в Мариуполе находится сейчас в ужасном состоянии. При этом местные артисты и режиссеры очень хотят работать. Как заметил худрук Театра наций, он возьмет под свой патронаж Мариупольский драматический театр, сообщает «Комсомольская правда». Напомним, что Евгений Миронов — советский и российский актер театра, кино, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер. Он художественный руководитель Государственного театра Наций с 2006 года.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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