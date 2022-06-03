Филу Спенсеру понравилась демонстрация The Callisto Protocol

Вадим Карасев





Разработчики игры The Callisto Protocol представили геймплей своего проекта и объявили дату релиза. Игра появится в этом году — 2 декабря.

В Twitter на пост геймдизайнера Глена Скофилда руководитель Microsoft Gaming Фил Спенсер ответил, что ему понравилась демонстрация. Фил написал: «Поздравляю с сегодняшним выступлением, игра выглядит отлично».





Ниже можно посмотреть представленный трейлер The Callisto Protocol..

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