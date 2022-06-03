Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин воссоединились на выпускном дочери

Вадим Карасев

Гвинет Пэлтроу и ее бывший муж, британский музыкант и фронтмен группы Coldplay Крис Мартин, воссоединились на выпускном дочери Эппл. На селфи, которое Гвинет опубликовала в инстаграме*, Эппл запечатлена с обоими родителями.





Гвинет Пэлтроу, Крис Мартин и их дочь Эппл

Поздравляю всех выпускников, особенно Эппл Мартин, — подписала актриса фотографию.

Поклонники Гвинет Пэлтроу полагают, что Эппл — копия своей звездной мамы: в комментариях под каждым фото актрисы с дочерью их обязательно сравнивают.





Гвинет Пэлтроу с дочерью Эппл

Гвинет Пэлтроу и Крис Мартин поженились в 2003 году, в 2016 году расстались. У них двое общих детей: 18-летняя дочь Эппл и 16-летний сын Мозес. После расставания Пэлтроу и Мартин сохранили хорошие отношения.

В 2014 году Гвинет Пэлтроу познакомилась со сценаристом Брэдом Фэлчаком, который работал над сериалами "Хор", "Американская история ужасов" и "Королевы крика", через четыре года они сыграли свадьбу.

Крис Мартин, в свою очередь, с 2017 года встречается с актрисой Дакотой Джонсон.

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Ксения Смирнова