Хоррор The Callisto Protocol получил первый геймплей и дату релиза

Вадим Карасев





Долгожданный хоррор The Callisto Protocol от создателей Dead Space получил первое геймплейное видео. Вместе с тем, разработчики сообщили дату релиза и подтвердили, что игра выйдет не только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC, но и на прошлом поколении консолей — Xbox One и Playstation 4.

Первый геймплей The Callisto Protocol можно посмотреть ниже. Напомним, что действия игры развернутся на спутнике Юпитера — Каллисто в 2320 году. Игрокам предстоит сбежать из тюрьмы и раскрыть ее секреты. Разработчики обещают повышенную сложность, постоянное напряжение и много неожиданностей.

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Релиз The Callisto Protocol назначили на 2 декабря 2022 года.