Хоррор The Callisto Protocol получил первый геймплей и дату релиза
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Хоррор The Callisto Protocol получил первый геймплей и дату релиза

Хоррор The Callisto Protocol получил первый геймплей и дату релиза


Долгожданный хоррор The Callisto Protocol от создателей Dead Space получил первое геймплейное видео. Вместе с тем, разработчики сообщили дату релиза и подтвердили, что игра выйдет не только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC, но и на прошлом поколении консолей — Xbox One и Playstation 4.

Первый геймплей The Callisto Protocol можно посмотреть ниже. Напомним, что действия игры развернутся на спутнике Юпитера — Каллисто в 2320 году. Игрокам предстоит сбежать из тюрьмы и раскрыть ее секреты. Разработчики обещают повышенную сложность, постоянное напряжение и много неожиданностей.


Watch this video on YouTube

Релиз The Callisto Protocol назначили на 2 декабря 2022 года.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

Последние новости

Хоррор The Callisto Protocol получил первый геймплей и дату релиза
Хоррор The Callisto Protocol получил первый геймплей и дату релиза
Официально: Street Fighter 6 выйдет на приставках Xbox Series X | S, представлен геймплей
Официально: Street Fighter 6 выйдет на приставках Xbox Series X | S,
В каких сферах и делах наиболее успешны Близнецы
В каких сферах и делах наиболее успешны Близнецы
Кристина Орбакайте поделилась фото и видео с вечеринки дочери-именинницы в Майами
Кристина Орбакайте поделилась фото и видео с вечеринки
Лена Катина и миллионер Дмитрий Спиридонов решили пожениться в день его рождения
Лена Катина и миллионер Дмитрий Спиридонов решили пожениться в день
Алсу в честь праздника поделилась снимком с тремя детьми
Алсу в честь праздника поделилась снимком с тремя детьми
Ольга Кабо едва не погибла в авиакатастрофе
Ольга Кабо едва не погибла в авиакатастрофе
Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери 3 июня 2022 года
Празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери 3 июня 2022 года
Женский гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Женский гороскоп на неделю с 6 по 12 июня 2022 года
Евгений Миронов в шоке от того, что происходит на Украине
Евгений Миронов в шоке от того, что происходит на Украине
Мария Шарапова показала большой беременный живот
Мария Шарапова показала большой беременный живот
Игроки считают, что новая Banjo-Kazooie будет на Xbox & Bethesda Showcase
Игроки считают, что новая Banjo-Kazooie будет на Xbox & Bethesda

Топ на сегодня

ЧП: Звезда шоу «Битвы экстрасенсов» не смогла предсказать свою смерть
ЧП: Звезда шоу «Битвы экстрасенсов» не смогла предсказать свою смерть
Dress Code. Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Олеся Судзиловская, Гоша Куценко на премьере фильма "Одна"
Dress Code. Татьяна Навка, Дмитрий Песков, Олеся Судзиловская, Гоша
ЧП: Жена миллиардера обратилась в больницу с побоями
ЧП: Жена миллиардера обратилась в больницу с побоями
Лолита Милявская решила вернуться к бизнесмену
Лолита Милявская решила вернуться к бизнесмену
Тигран Кеосаян заявил, что Татьяна Лазарева экспериментирует с алкоголем
Тигран Кеосаян заявил, что Татьяна Лазарева экспериментирует с

Еще по теме

Релиз Callisto Protocol теперь заявлен и на приставках Xbox One
The Callisto Protocol больше не относится ко вселенной PUBG
Многообещающий хоррор The Callisto Protocol выйдет во второй половине 2022 года
The Callisto Protocol