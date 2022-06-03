Игроки считают, что новая Banjo-Kazooie будет на Xbox & Bethesda Showcase

Вадим Карасев





Разговоры про новую игру в серии Banjo-Kazooie ходят уже не менее 5 лет. Продолжение знаменитой франшизы от Rare ждут многие игроки, но Microsoft не торопится ее анонсировать.

Очередной намек, что в этом году на Xbox & Bethesda Showcase будет анонсирована новая часть Banjo-Kazooie, игроки нашли в профиле Фила Спенсера. Остается всего 10 дней до выставки, и игроки обратили внимание, что Спенсер неожиданно решил сыграть именно в классическую Banjo-Kazooie (работает по обратной совместимости на новых консолях). Из этого была построена теория, что Фил Спенсер готовится к мероприятию Xbox и Bethesda, где анонсируют новую часть Banjo-Kazooie.





Так это или нет — станет известно уже скоро. Стоит отметить, что намеки на новую Banjo-Kazooie от Rare были еще в 2017 году.