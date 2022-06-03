Кристина Орбакайте поделилась фото и видео с вечеринки дочери-именинницы в Майами
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Кристина Орбакайте поделилась фото и видео с вечеринки дочери-именинницы в Майами

Кристина Орбакайте поделилась фото и видео с вечеринки дочери-именинницы в Майами
Дочери певицы Кристины Орбакайте, Клавдии исполнилось 10 лет. Родители организовали для именинницы вечеринку в испанском стиле в Майами. Известная певица, актриса Кристина Орбакайте — многодетная мама. Вместе с мужем бизнесменом Михаилом Земцовым артистка растит дочь. Клавдии 30 марта исполнилось 10 лет, но только сейчас звездная мама показала, какой праздник устроила для своей девочки. Вечеринка в испанском стиле состоялась в Майами. Дети короля отечественной поп-сцены Филиппа Киркорова были на торжестве и веселились вместе с Клавдией.
Кристина Орбакайте с дочерью Клавдией Кристина Орбакайте поделилась в личном блоге снимками с праздника, а на YouTube-канале артистка опубликовала видео. Отметим, наследница знаменитых родителей окончила 4 класс. Она ходит в американскую престижную школу. Кристина Орбакайте довольна образованием, которое получает дочь. Звезда, конечно, помогает девочке с домашними заданиями.
Кристина Орбакайте и Михаил Земцов с дочерью Клавдией Михаил Земцов тоже принимает в этом непосредственное участие. Знаменитые родители распределили предметы, в которых они лучше разбираются. Кристина Орбакайте признается, что иногда бывает очень трудно.
Кристина Орбакайте, Михаил Земцов и Клавдия с именинным тортом Напомним, артистка воспитала еще двоих сыновей. В отношениях с певцом Владимиром Пресняковым у звезды родился первенец Никита. Он появился на свет в 1991 году. Музыкант уже женился. Его супругой стала модель Алена Краснова.
Сын Дени родился 10 мая 1998 года. Его отец — бизнесмен Руслан Байсаров. С мужчиной Кристина Орбакайте была вместе четыре года и рассталась в 2001 году со скандалом. Бизнесмен хотел забрать наследника от матери. Но в итоге удалось решить конфликт. С 2005 года артистка замужем за бизнесменом Михаилом Земцовым. Звездная пара воспитывает общую дочь Клавдию, которая появилась на свет в 2012 году.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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