Кушанашвили в шоке от голоса Валерия Меладзе

Певец Валерий Меладзе решил завершить карьеру. В конце мая Валерий Меладзе объявил об уходе из шоу-бизнеса. Музыкант заявил, что вернется к научной деятельности (до популярности он занимался очисткой воды). Какие же причины подтолкнули певца на такое решение — эмоции, безысходность, усталость? Отар Кушанашвили иногда созванивается с Валерием. По словам журналиста, дела у музыканта обстоят плохо, ведь тот остался без стабильного заработка. «Теперь карьера Меладзе напоминает след от камня, рухнувшего в темную воду. Валера, который лучше всех пел о любви, сидит дома и говорит «работы нет и, скорее всего, не будет. Вернусь в первую профессию». Когда услышал его голос в телефоне, чуть не расплакался», — заявил 51-летний Кушанашвили в своем шоу «Каково?!» на YouTube.Валерий Меладзе - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» Ведущий сопереживает певцу, так как всегда относился к нему с уважением. Отар в целом восхищается творчеством братьев Меладзе. Еще два месяца назад Валерий Меладзе был готов выступать на закрытых вечеринках. Что же изменилось — неясно... то ли 56-летнего исполнителя не приглашают на мероприятия, то ли он действительно решил погрузиться в науку. «Размышления в свободное время привели меня к мысли вернуться к своей прежней профессии. После института я окончил аспирантуру и занимался наукой в сфере глубокой очистки воды. Недавно, перелистав свою кандидатскую диссертацию и изучив современные достижения в этой области, я разработал установку по извлечению различных элементов таблицы Менделеева из морской воды. Это очень перспективное направление. Меня вдохновляет новая цель, она вызывает творческий азарт. Музыка остается моим любимым делом, хотя я и потерял всяческий интерес к шоу-бизнесу. Для меня перестали иметь значение форматы песен, количество ротаций на радиостанциях, участие в съемках на телеканалах. Я знаю точно, что мои песни уже давно живут и будут еще долго жить своей жизнью благодаря моим слушателям», — делился планами на жизнь Валерий.