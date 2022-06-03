Лавров встретится с Вучичем в Сербии

17:16 Автор: Илья Сокольникас, Белград

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 6-7 июня посетит Сербию с визитом, в ходе которого проведет встречи с президентом республики Александром Вучичем, а также со своим сербским коллегой Николой Селаковичем. Об этом в пятницу сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Кроме того, глава российского внешнеполитического ведомства встретится с председателем Народной скупщины (парламента) Сербии Ивицей Дачичем, а также с Сербским Патриархом Порфирием.

Захарова отметила, что в ходе переговоров планируется углубленно обсудить вопросы двустороннего политического и экономического взаимодействия. Кроме того, стороны обменяются мнениями по ситуации в Балканском регионе, а также по актуальным международным проблемам.

После Белграда Лавров отправится в Анкару, где 8 июня запланированы его переговоры с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу.

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#международные отношения #Сербия

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