Лена Катина и миллионер Дмитрий Спиридонов решили пожениться в день его рождения
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Лена Катина и миллионер Дмитрий Спиридонов решили пожениться в день его рождения

Лена Катина и миллионер Дмитрий Спиридонов решили пожениться в день его рождения
Бывшая солистка группы t.A.T.u., певица Лена Катина рассказала, как пройдет ее свадебное торжество и медовый месяц. В прошлом году стало известно о романе 37-летней Лены Катиной с долларовым миллионером Дмитрием Спиридоновым. А месяц назад пара объявила о том, что собирается пожениться. Бизнесмен сделал предложение Катиной и написал в своем блоге: «Мой целый мир, живой, разнообразный, красивых звуков и волшебных снов, благодаря тебе, он снова полыхает, теперь он стоит тысячи миров. Спасибо семье за благословение. Я счастлив». Отметим, что Лена познакомилась с Дмитрием спустя небольшое время после развода с Сашо Кузмановичем. Их встреча произошла на дне рождения Спиридонова — Катина тогда выступала, как приглашенный артист. Корпоратив стал судьбоносным.
Лена Катина и Дмитрий Спиридонов Весной у Дмитрия произошел рецидив онкологического заболевания. Поэтому сейчас Лена помогает справиться жениху со сложным периодом. На днях пара объявила, что их роспись состоится 16 июня, в день рождения Спиридонова. «16 июня мы просто расписываемся. Свадьбу же будем делать чуть позже. После росписи я сразу улетаю на гастроли в Казахстан. А все подробности сообщим, когда придет время», — объясняет певица с беседе с Teleprogramma.pro. Избраннику певицы исполнится 40 лет. Отмечать эту дату не разрешается, а вот свадьбу — никто не запрещал. Только, по словам молодых, церемония должна пройти скромно. А в романтическое путешествие они и вовсе поедут на дачу. «В лес, на дачу, к теще на блины», — комментирует Спиридонов.
Лена Катина и Дмитрий Спиридонов Лена пояснила: «Диме очень нравится тусить на даче. Но я надеюсь, что у нас все-таки получится куда-то улететь в какой-то момент. Просто непонятно, в какой конкретно». Очень неожиданное заявление, учитывая то, что жених может позволить себе не экономить на отдыхе. Может, именно поэтому им хочется провести время в спокойствии и уюте. Катина призналась, что они думаю прийти в ЗАГС в майках и джинсах. Белое платье для певицы уже не в новинку, ведь Лена уже третий раз выходит замуж. Правда, первые два — она выходила за одного и того же избранника.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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