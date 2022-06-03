Лимузин Жириновского продают за 2,5 миллиона рублей

17:29 Автор: Руслан Грудцинов

В Москве выставили на продажу лимузин лидера ЛДПР Владимира Жириновского, скончавшегося в апреле после болезни. Объявление о продаже опубликовано на сайте Auto.ru.

Автор публикации утверждает, что стал вторым владельцем машины после Жириновского, которому она всегда принадлежала.

Речь идет о черном Mercedes-Benz S-Класса Pullman IV (W220) 2002 года выпуска. Пробег автомобиля составляет 155 тысяч километров, цена — 2,5 миллиона рублей. По словам автора объявления, машина в хорошем состоянии, за все время было одно ДТП — «притертость без криминала».

Для подтверждения подлинности автомобиля автор объявления выложил фото, на которых видно, как машина двигается по разделительной полосе и припаркована возле Госдумы. Также на кадрах видно, что автомобиль находится в хорошем состоянии. Внутри есть два небольших телевизора и телефон.

Владимир Жириновский скончался 6 апреля в возрасте 75 лет после перенесенного коронавируса. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с кончиной политика и отметил, что Жириновский в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию и интересы России, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач.





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