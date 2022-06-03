Лоза высказался о сбежавшей Чулпан Хаматовой
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Лоза высказался о сбежавшей Чулпан Хаматовой

Лоза высказался о сбежавшей Чулпан Хаматовой
Лоза считает, если актриса Чулпан Хаматова сбежала, то нечего оскорблять родину. Юрий Лоза стал гостем YouTube-проекта «Алена, блин!». В студии именитый композитор ответил на вопрос о том, как он относится к тем артистам, которые покинули страну и оказавшись за границей, стали выступать с неоднозначной речью, как это, к примеру, сделала Чулпан Хаматова. Так, актриса едва ли не рыдала, жалуясь на то, что накопленных денег без съемок и театра ей хватит на 3–4 месяца. При этом Хаматова назвала «бредятиной» звание народной артистки России, заявив, что она совершенно не держится за такие бессмысленные регалии. И если лишится звания, страдать и переживать не будет.
Чулпан Хаматова - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» «Есть хорошее выражение: хочешь быть генералом — будь им! А не хочешь — не будь! Можно и перефразировать: не хочешь быть русским, ну и не будь! Кто же тебя заставляет им быть. Ну стань эстонцем, латышом, не знаю, поляком. Езжай и становись! Никто не может тебе диктовать и вкладывать в тебя русскость. Ушла она из тебя, ну и ладно! Езжай и живи, где хочешь! Я никогда никого не осуждаю. Но сам поступок обсуждать мы можем. Ругать страну, которая тебя взрастила, я считаю не правильным. Вставать в позу, кричать, что мне стыдно быть русским! А почему стыдно? Я, допустим, знаю, что Чайковский, Достоевский и Рахманинов — это все русские. И я с ними, находясь в одном цивилизационном поле под названием Россия, русский мир — мне не стыдно быть в одном поле», — уточнил Лоза.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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