Максим Галкин искоробил Александра Васильева
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Максим Галкин искоробил Александра Васильева

Максим Галкин искоробил Александра Васильева
Историк моды Александр Васильев не угодил Галкину.   Телеведущий Максим Галкин во время своего знаменитого концерта в 2019 году в Новосибирске активно подкалывал историка моды Александра Васильева. «Модный приговор». Обожаю Александра Васильева. Единственное, что меня смущает, когда он говорит какой-нибудь женщине не из Москвы, которая приехала, старалась: «Дорогуша моя! Вы очень безвкусно одеты». Говорит человек одетый, как турецкий диван», сказал Максим Галкин
Максим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Галкина, Васильев одновременно натянул на себя штору, ковер, бабочку, штиблеты из 19 века, пояс из 20-го. «И нам говорят, что гармонично, так надо. Историк моды. Дай бог ему здоровья. Он действительно все знает про моду», — отмечал Галкин. Напомним, что Максим Галкин уже три месяца находится со своей семьей в Израиле. Совсем скоро у него пройдет серия концертов в этой стране. В Россию пока он возвращаться не намерен.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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