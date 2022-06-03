Максим Галкин искоробил Александра Васильева

Историк моды Александр Васильев не угодил Галкину. Телеведущий Максим Галкин во время своего знаменитого концерта в 2019 году в Новосибирске активно подкалывал историка моды Александра Васильева. «Модный приговор». Обожаю Александра Васильева. Единственное, что меня смущает, когда он говорит какой-нибудь женщине не из Москвы, которая приехала, старалась: «Дорогуша моя! Вы очень безвкусно одеты». Говорит человек одетый, как турецкий диван», сказал Максим ГалкинМаксим Галкин - фото из архива z-aya.ru - ««Instagram» запрещённая организация на территории РФ» По словам Галкина, Васильев одновременно натянул на себя штору, ковер, бабочку, штиблеты из 19 века, пояс из 20-го. «И нам говорят, что гармонично, так надо. Историк моды. Дай бог ему здоровья. Он действительно все знает про моду», — отмечал Галкин. Напомним, что Максим Галкин уже три месяца находится со своей семьей в Израиле. Совсем скоро у него пройдет серия концертов в этой стране. В Россию пока он возвращаться не намерен.