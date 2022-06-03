Мария Шарапова показала большой беременный живот
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Мария Шарапова показала большой беременный живот

Мария Шарапова показала большой беременный живот
35-летняя теннисистка Мария Шарапова скоро родит первенца британскому бизнесмену Александру Гилксу. Прославленная теннисистка Мария Шарапова в эти дни находится в счастливом ожидании малыша. Мария Шарапова старается не привлекать излишнего внимания общественности к своему интересному положению. Фотографии, на которых она предстает с изменившимися формами, спортсменка публикует в микроблоге нечасто. Один из редких снимков появился на странице Марии Шараповой в соцсети во второй день лета. В кадре очаровательная будущая мамочка позирует на зеленой лужайке на фоне деревьев. Мария Шарапова лучезарно улыбается и сияет от счастья. Свои изменившиеся формы Мария Шарапова предпочла не подчеркивать, а задрапировать. Теннисистка облачилась в просторное платье свободного кроя в клетку «виши».
Беременная Мария Шарапова «В эти дни я голосую за все, что не требует пояса», — подписала кадр Мария Шарапова. Напомним, Мария Шарапова сообщила о беременности в конце апреля. Спортсменка ждет ребенка от своего избранника, 42-летнего британского бизнесмена Александра Гилкса, с которым встречается уже несколько лет. Шарапова официально объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года. Теннисистка пять раз выигрывала турниры Большого шлема, одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым «карьерным шлемом» (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова — победительница 39 турниров WTA (36 — в одиночном разряде). В 2018 году российская теннисистка подтвердила свой роман с британским миллионером Александром Гилксом. В 2020 состоялась помолвка пары.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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