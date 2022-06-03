Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон, принц Уильям посетили службу в честь королевы Елизаветы II
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Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон, принц Уильям посетили службу в честь королевы Елизаветы II

Меган Маркл, принц Гарри, Кейт Миддлтон, принц Уильям посетили службу в честь королевы Елизаветы II

В Лондоне второй день празднуют платиновый юбилей королевы Елизаветы II: она отмечает 70-летие на троне. Сегодня прошла служба в соборе Святого Павла, на которой присутствовали члены королевской семьи: принц Уильям в сопровождении Кейт Миддлтон и принц Гарри с Меган Маркл, принц Эдвард и его жена Софи, графиня Уэссекская, их дети леди Луиза Виндзор и Джеймс, виконт Северн, принцессы Беатрис и Евгения, Зара Тиндалл, принцесса Анна и сэр Тимоти Лоуренс.


Кейт Миддлтон


Принц Уильям и Кейт Миддлтон

Торжественную службу также посетили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с супругой и бывший премьер-министр Тони Блэр с супругой. После службы состоялся официальный прием в Ратуше.

Сама королева смотрела службу по телевизору в Букингемском дворце: накануне на параде Trooping the colours она почувствовала себя плохо.

Кейт Миддлтон для мероприятия выбрала платье Emilia Wickstead лимонного оттенка и шляпку в тон. Она отдала дань уважения королеве и надела на мероприятие серьги с бриллиантами и жемчугом, принадлежавшие Елизавете II. Для украшения был использован жемчуг, который королеве и ее покойному супругу принцу Филиппу подарили на свадьбу в 1947 году. В 1982 году эти серьги также надевала принцесса Диана.

Меган Маркл выбрала для выхода в свет белое платье и шляпку: ее образ сравнили с нарядом Кейт Миддлтон, в котором она появилась накануне на параде Trooping the colours.

Принц Гарри и Меган Маркл специально прибыли в Лондон на празднование юбилея королевы и присоединились к членам королевской семьи впервые за два года. Ранее сегодня они пообедали вместе с королевой Елизаветой и впервые показали ей свою младшую дочь Лилибет, которую назвали в честь королевы.


Меган Маркл и принц Гарри



Принц Гарри и Меган Маркл


Принц Чарльз и Камилла Паркер-Боулз


Принцесса Анна, Кейт Миддлтон и принц Уильям


Принц Эдвард, графиня Уэссекская Софи и леди Луиза Виндзор


Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци


Принцесса Евгения, Джек Бруксбэнк, принц Гарри


Принцесса Евгения, Джек Бруксбэнк, принц Гарри


Зара Тиндалл с супругом Майком Тиндаллом



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон


Борис Джонсон с супругой Кэрри Джонсон


Тони Блэр с супругой Шери Блэр
Ксения Смирнова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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