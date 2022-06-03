Минобороны РФ: Уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ в Николаевской области

Тема: Военная операция на Украине

12:05 Автор: Варвара Комарова

Источник: Минобороны

В результате ударов российской авиации уничтожено более 360 украинских националистов, 49 единиц вооружения и военной техники, в том числе радиолокационная станция обнаружения и контроля воздушного пространства в Славянске (ДНР). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Уничтожено 3 беспилотника, перехвачены 3 реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган» в ДНР. Ракетными войсками и артиллерией поражены 26 пунктов управления, 122 артиллерийских и минометных батарей ВСУ на огневых позициях, 537 районов сосредоточения живой силы и военной техники, 5 складов боеприпасов. В Николаевской области уничтожен пункт управления беспилотниками, также проинформировал Конашенков.

Представитель ведомства заявил, что за минувшие сутки высокоточными ракетами воздушного базирования был поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а оперативно-тактической, армейской и беспилотной авиацией поражено 37 таких районов.

Кроме того, были уничтожены 13 танков и боевых машин пехоты, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ», 2 минометных батареи, 2 установки реактивных систем залпового огня «Град», 8 артиллерийских орудий, 26 специальных автомобилей и 4 склада ракетно-артиллерийского вооружения.

Медведев: Москва ударит по центрам принятия решений при атаке Киева по РФ

#армия #Украина

26Гибель «Москвы» не ослабит Черноморский флот 15.04.2022В чем парусники не уступали атомным подводным лодкам 13.05.2022Украинские телевышки в Крыму перенастроят под российские телеканалы 21.04.2022Синоптик спрогнозировал холодное завершение апреля в Москве и Подмосковье 25.04.2022